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ФОТО: В Праге состоялся «Концерт во имя будущего», во время которого Pussy Riot открыто выразили возмущение режимом Путина

ФОТО: В Праге состоялся «Концерт во имя будущего», во время которого Pussy Riot открыто выразили возмущение режимом Путина

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anastasiia-kn
18 ноября
15:00
181
Концерт «Концерт во имя будущего» на Вацлавской площади в Праге завершился выступлением российской группы Pussy Riot, которая является одним из сильных голосов оппозиции против нынешней российской власти. Участницы группы открыто высказали, что они думают о Путине, упомянув, в том числе, их выступление в Москве десятилетней давности, за чем последовали суровые последствия от правящего режима. Pussy Riot призывали к бунту, критиковали Путина за то, что объединяет светскую власть с церковью, за коррупцию, за нарушение прав человека и ложный патриотизм.

ФОТО: В Праге состоялся «Концерт во имя будущего», во время которого Pussy Riot открыто выразили возмущение режимом Путина

Редакция 420onблагодарит oiler_gera за предоставленный фотоотчет с концерта.

«Концерт во имя будущего» проводится с 2016 года. Он является частью платформы «Фестиваль свободы» — открытого объединения независимых гражданских инициатив и организаций, организующих мероприятия к годовщине 17 ноября.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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