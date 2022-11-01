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Картину Франтишека Купки «Белая лошадь» продали на аукционе в Чехии за 42 млн крон

Картину Франтишека Купки «Белая лошадь» продали на аукционе в Чехии за 42 млн крон

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Kochy
27 ноября
19:52
427
Картина Франтишека Купки «Белая лошадь» 1909 года была продана на аукционе в Праге 27 ноября за ​​42 млн крон, включая аукционную надбавку. Стартовая цена составляла 25 млн крон. Работы Купки абстрактного периода продаются на рынке гораздо дороже.

Картину Франтишека Купки «Белая лошадь» продали на аукционе в Чехии за 42 млн крон

Самая дорогая работа Купки, проданная на внутреннем аукционе, — картина «Дивертисмент II». В 2020 году за нее заплатили 90,2 млн крон. С весны этого года рекорд чешских аукционов принадлежит полотну «Старая Прага» Богумила Кубишты. Картина 1911 года была продана за 123,6 млн крон.

«Белая лошадь» Купки связана с ​​пребыванием художника в Бретани. Берег, море и скалы вдохновили его на некоторые произведения начала века, например известные картины «Баллада» («Радость жизни», 1901 год) или «Волна» (1902 год).

«Белая лошадь» свидетельствует о том, что Купка смог менее чем за десятилетие пройти путь от символистской морфологии, основанной на академической подготовке, до полностью абстрактной живописи. Свои самые известные абстрактные работы он написал всего через несколько лет после этой картины.

На аукционе Galerie Kodl в Праге на Жофине в воскресенье было продано более 200 работ.

Источник: novinky.cz



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