Чешские королевские регалии будут выставлены в Праге в январе

Чешские королевские регалии будут выставлены с 17 по 21 января 2023 года. Посетители смогут увидеть их в трансепте собора Святого Вита. Последний раз они были выставлены на том же месте в 1955 году. В это же время в часовне Святого Вацлава в соборе будут выставлены мощи одноименного святого.

Регалии будут вывезены из Коронной палаты 16 января и возвращены в нее через неделю. В это время в палате будут проводиться реставрационные работы. Драгоценности будут выставлены по случаю 30-летия Чешской Республики с использованием оригинальной витрины Йозефа Гочара.

Драгоценные регалии уже долгое время хранятся в реликварии Коронной палаты в часовне Святого Вацлава в соборе Святого Вита. Они могут быть перемещены оттуда лишь в случае согласия всех семи держателей ключей. Это президент и премьер-министр, председатели обеих палат парламента, архиепископ Праги, проректор капитула святого Вита и мэр Праги.

Чешские королевские регалии, или коронные драгоценности, — атрибуты правления и власти чешских королей. В набор входят: корона Святого Вацлава, королевский скипетр, королевское яблоко, кожаные футляры для них, подушечка под корону и коронационный плащ с аксессуарами. Корона Святого Вацлава была изготовлена в 1346 году к коронации Карла IV в качестве короля Чехии.

Последний раз увидеть драгоценности можно было пять лет назад, в январе 2018 года, когда они были выставлены во Владиславском зале Пражского Града в честь 100-летия со дня основания Чехословакии и 25-летия со дня основания Чешской Республики.