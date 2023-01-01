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Группа Tequilajazzz выступит с единственным концертом в Праге

Группа Tequilajazzz выступит с единственным концертом в Праге

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
02 февраля
15:49
174
​Группа Tequilajazzz выступит с единственным концертом в Праге 16 марта 2023 года в клубе Futurum Music Bar.

Группа Tequilajazzz выступит с единственным концертом в Праге

Tequilajazzz — одна из самых известных русских рок-групп, играющих альтернативный и экспериментальный рок.

Коллектив был образован в 1993 году в Санкт-Петербурге. Его лидер Евгений Федоров сразу после начала войны высказался против и был вынужден эмигрировать, когда в его адрес стали поступать угрозы.

Недавно Евгений вместе с группой «Кино» записал кавер антивоенного манифеста «Любовь к оружию» группы «Объект насмешек». А песня «Флаги» на стихи Бориса Поплавского вошла в сборник «100 лет после России».

В концерте, помимо Евгения, будет участвовать интернациональный состав музыкантов из Бельгии и Израиля. А учитывая то, что Tequilajazzz впервые в Праге, концерт обещает быть мощным.

Творчество Евгения Федорова — это необычная, нетривиальная, наполненная до краев энергией музыка, сочным и эффектным образом сочетающая, казалось бы, несочетаемые стили и направления: хардкор, северный фолк, питерскую романтику, новый джаз, новую волну. Кроме того, она обогащена языческо-буддистскими образами.

Билеты эксклюзивно продаются в сети goout. Цена в предпродаже, до 20 февраля, составляет 550 крон. После 20 февраля цена составит 650 крон.



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