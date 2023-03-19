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Когда и где открыты пасхальные ярмарки Праги в 2023 году

Когда и где открыты пасхальные ярмарки Праги в 2023 году

Партнер рубрики:
Maria Hard
04 апреля
16:47
2954
Пасхальные ярмарки в Праге уже открылись. Как и каждый год, центром праздника является Староместская площадь, где ежедневно проходит красочная фольклорная программа. Но прилавки с традиционными товарами и закусками вы можете найти на всех пасхальных ярмарках города. Где они расположены и как долго будут работать, вы узнаете из нашего материала.

Когда и где открыты пасхальные ярмарки Праги в 2023 году

Католическую Пасху в 2023 году будут праздновать с 7 по 10 апреля. Чтобы все успели подготовиться к празднику и настроиться на весеннюю атмосферу, пасхальные ярмарки в Праге стартовали уже в 20-х числах марта. Главные ярмарки столицы будут радовать горожан на Староместской и Вацлавской площадях, площадях Мира и Республики. Небольшие рынки открыты на Анделе и Пражском Граде. Большинство ярмарок будет работать до середины апреля.

 

Пасхальная ярмарка на Староместской площади в Праге с народной музыкой, демонстрацией народных ремесел и художественными мастерскими для детей — традиционно одно из самых популярных и посещаемых пасхальных мероприятий в Праге. Пять десятков киосков предлагают различные кулинарные деликатесы и традиционные товары, такие как «мазанцы», пасхальные барашки, расписанные вручную яйца, «помлазки» (плети из вербовых прутьев), весенние цветы, вышитые скатерти и деревянные игрушки. На выходных детей ждут творческие занятия: раскрашивание пасхальных яиц, изготовление украшений, выпечка барашка и вязание «помлазек». В пасхальной программе, которая проходит каждый день под украшенной березой с лентами и яйцами, сменяют друг друга пять десятков поющих и танцевальных коллективов не только из Чехии, но и из-за рубежа.

Изюминкой программы Пасхального понедельника станет мероприятие, где прозвучат пасхальные мелодии, колядки и веселые народные песни. Посетители ярмарки услышат живую музыку с использованием таких инструментов, как кларнеты, скрипки, волынки, контрабасы, а также смогут потанцевать. В этом году на ярмарке можно найти даже зеленое пиво. Также Староместскую площадь в этом году украшают два четырехметровых пасхальных зайца.

Время работы ярмарки: 25.03.2023–16.04.2023

Часы работы: Киоски 10:00–22:00 | Закуски 10:00–24:00 | Программа на сцене 16:00–19:00

Пасхальная ярмарка на площади Мира популярна у местных жителей. Посетители могут попробовать там деликатесы и купить традиционные пасхальные товары. Детей ждут увлекательные творческие занятия: раскрашивание пасхальных яиц, изготовление украшений, выпечка барашка и вязание «помлазек».

Время работы ярмарки: 25.03.2023–04.10.2023

Часы работы: 10:00–22:00

Пасхальная ярмарка на площади Республики дополняет пасхальную атмосферу в историческом центре города. Киоски на площади перед торговым центром «Палладиум» предлагают посетителям не только традиционные пасхальные изделия чешских мастеров, но и широкий выбор закусок, горячих и холодных напитков.

Время работы ярмарки: 25.03.2023–16.04.2023

Часы работы: Киоски 10:00–22:00 | Закуски 10:00–24:00 

Пасхальная ярмарка на Пражском Граде снова разместилась на площади Святого Йиржи. Стильные деревянные прилавки предлагают пасхальные товары, изысканные деликатесы и сувениры от чешских ремесленников. Посетители рынков могут наблюдать, например, за вязанием «помлазек», росписью пасхальных яиц, работой кузнеца или лудильщика.

Время работы ярмарки: 20.03.2023–16.04.2023

Часы работы: Понедельник – четверг: 9:00–18:00 | Пятница – воскресенье: 9:00–19:00

Пасхальные ярмарки на Вацлавской площади расположены как в нижней, так и в верхней части. Ярмарки предлагают большое количество пасхальных товаров, расписанных вручную пасхальных яиц, «помлазек», пасхальной выпечки, барашков, сладостей и деревянных игрушек. На ярмарках проходят выступления музыкальных коллективов, а ремесленники демонстрируют посетителям свою работу.

Время работы ярмарки: 25.03.2023–16.04.2023

Часы работы: Киоски 10:00–22:00 | Закуски 10:00–24:00

Пасхальная ярмарка у метро «Андел»​ предлагает широкий выбор пасхальных товаров: пасхальные угощения, украшения и краски для яиц, пасхальные яйца, скатерти, салфетки с пасхальными мотивами (вышитые и вязаные крючком), керамику и украшения.

Время работы ярмарки: 19.03.2023–09.04.2023

Часы работы: 08:00–20:00

Хотим напомнить, что в период государственных праздников, к которым относится и Пасха, многие магазины будут закрыты. Узнать, какие именно и в какие дни, можете из нашего другого материала, перейдя по этой ссылке. А из этой статьи вы узнаете о чешских пасхальных традициях и обычаях, к примеру, почему в Чехии на Пасху принято стегать женщин прутьями.

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