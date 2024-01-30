Увлекательная лекция от Анны Виленской «Антонин Дворжак внутри и вне контекста». Культурный вечер в Праге

Дата и время: 15.02 — 19:00





В своих лекциях она меняет подход к рассказу о музыке в сторону визуализации, простоты, эмоциональности и практической пользы для слушателя. Анна вошла в список 30 самых влиятельных людей России, которым еще нет 30. С началом полномасштабной войны Анна уехала в Тбилиси и сейчас работает там.





Место проведения: The Fitz Theatre, Vítkova 151/26

Стоимость участия: билеты от 950 крон





Мы уверены, что мероприятие подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется дополнительная информация, обращайтесь на почту организаторов prahastandup@gmail.com