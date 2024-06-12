Ночь музеев в Праге возвращается, трамваи будут возить посетителей бесплатно
15 июня 2024
09:30
347
После пятилетнего перерыва Пражская ночь музеев вновь состоится в субботу, 15 июня, благодаря Пражскому городскому музею. Он также откроет свое отремонтированное, но пока еще пустующее главное здание у станции метро «Флоренц». В Ночи музеев в Праге примут участие 30 учреждений, между ними будет курсировать трамвай 35-й линии, перевозащий пассажиров бесплатно.
Кроме того, 15 июня с 18:00 до полуночи многие музеи и галереи предложат бесплатный вход или за добровольную плату. По словам директора городского музея Иво Мацека, некоторые учреждения введут плату за вход из соображений безопасности, чтобы не столкнуться с неуправляемым наплывом людей.
Во время последней акции, организованной Национальным музеем в 2019 году, открытые учреждения Праги насчитали около 200 000 посетителей.
«После ковида это традиционное мероприятие не вернулось в Прагу», — говорит Мачек. Поскольку Национальный музей не хотел организовывать еще одно мероприятие, он предоставил это право городскому музею по крайней мере на этот год.
Посетители увидят главное здание музея на Флоренце, отреставрированное на сумму около 280 миллионов чешских крон, но пока еще пустое.
«Мы ожидаем большого интереса, потому что здание было закрыто в течение многих лет. Посетители, вероятно, смогут увидеть его пустым в последний раз, а затем мы заполним его выставками и экспозициями», — сказал Мачек.
Первая выставка, которая откроется в начале следующего года, будет аудиовизуальной и будет посвящена бумажной модели Праги, созданной Лангвейлом. Проекции на полу и стенах должны привлечь зрителей. «Сама модель будет разложена на части, мы решаем, сделать ли ее из 11 или 12 частей, чтобы люди могли пройтись по каждому району и посмотреть, как она создавалась», — отметил директор.
В Ночь музеев в Праге примут участие пространства, посвященные изобразительному искусству, в том числе галерея «Рудольфинум» и Кунстхалле с текущими выставками. Подробности можно узнать на сайте Пражской музейной ночи.
Национальный музей сельского хозяйства в Летне или Новая ратуша на Карловой площади предложат необычные виды на Прагу с башни или с крыши. «Вид на Прагу с нашей стороны немного нетипичен. Кроме того, мы откроем большой зал, в который обычно нет доступа», — говорит Альберт Кубишта, глава Новой ратуши. Городская библиотека и Музей кооперативного сельского хозяйства также примут участие в акции.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
15 ИЮНЯ 2024
243
Бывший премьер-министр и спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини сегодня вступит в должность президента. 48-летний политик добился успеха в ходе апрельских выборов нового главы государства, на...
22:00
14 ИЮНЯ 2024
1427
Полиция Праги в пятницу арестовала мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней украинской девочки Валерии, которая была найдена в лесу недалеко от саксонской деревни Дёбельн. Мужчина — бывший...
18:00
14 ИЮНЯ 2024
814
Китай, который не будет присутствовать на мирной конференции в Швейцарии в эти выходные, пытался убедить участников из третьих стран не поддерживать конференцию, настаивая вместо этого на своем и...
09:30
14 ИЮНЯ 2024
1097
В Чешской Республике самая низкая доля людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, в Европейском союзе. Это следует из данных европейского статистического бюро Eurostat за прошлый...
08:00
14 ИЮНЯ 2024
1208
Пражские детективы ищут других жертв и свидетелей сексуальных домогательств в аквапарке в Баррандове. По их словам, иностранец приставал к маленьким детям в бассейне. В настоящее время мужчина...
22:00
13 ИЮНЯ 2024
613
Министр иностранных дел Ян Липавский и семь его европейских коллег обратились с письмом к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, в котором призвали к скорейшему введению ограничений на передвижение...
21:00
13 ИЮНЯ 2024
572
По словам генерального секретаря НАТО, украинцы имеют право защищать себя, самооборона не означает эскалации конфликта. Йенс Столтенберг сделал это замечание, прибыв на двухдневную встречу...
18:40
13 ИЮНЯ 2024
2362
Немецкая полиция ведет активные поиски человека, который может быть причастен к убийству девятилетней украинской девочки Валерии, найденной на этой неделе в лесу недалеко от саксонской деревни...
16:30
13 ИЮНЯ 2024
1190
Дело о предполагаемых беспорядках и поджоге автобусного депо в Праге гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мужчине из Южной Америки, который сейчас находится под стражей, грозят обвинения...
15:00
13 ИЮНЯ 2024
1784
По делу о многолетнем жестоком издевательстве над двумя мальчиками из Среднечешского края суд отправил еще одного обвиняемого в тюрьму на несколько лет. Иван Ф., однако, не выслушал приговор. Он...
12:30
13 ИЮНЯ 2024
1087
Воспитание детей должно быть свободным от шлепков, побоев и других физических наказаний. Правительство Чехии согласилось изменить закон, признав телесные наказания детей недопустимыми. Это не...
16:30
12 ИЮНЯ 2024
1473
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил в Берлине на конференции по восстановлению разрушенной войной Украины. Он сказал, что Чехия направляет свои усилия на восстановление на линии...
15:00
12 ИЮНЯ 2024
4071
На юге Европы ожидается температура намного выше 40 градусов Цельсия, а в Чехии скоро наступит заметное потепление: на следующей неделе ожидается, что после полудня температура превзойдет 30°C.
13:00
12 ИЮНЯ 2024
1046
ФИАЛА ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА RESTART ČESKA. «МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ», — СКАЗАЛ ОН
На конференции Česko na křižovatce 2, в которой приняли участие политики и бизнесмены, был представлен план развития страны в области образования, доступности жилья и развития транспортной и...
11:30
12 ИЮНЯ 2024
1209
Спустя полгода полиция знает ответ на один из главных вопросов в деле о массовом убийстве на философском факультете Карлова университета в Праге. Что заставило студента Давида К. совершить...