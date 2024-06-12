Ночь музеев в Праге возвращается, трамваи будут возить посетителей бесплатно

Кроме того, 15 июня с 18:00 до полуночи многие музеи и галереи предложат бесплатный вход или за добровольную плату. По словам директора городского музея Иво Мацека, некоторые учреждения введут плату за вход из соображений безопасности, чтобы не столкнуться с неуправляемым наплывом людей.





Во время последней акции, организованной Национальным музеем в 2019 году, открытые учреждения Праги насчитали около 200 000 посетителей.





«После ковида это традиционное мероприятие не вернулось в Прагу», — говорит Мачек. Поскольку Национальный музей не хотел организовывать еще одно мероприятие, он предоставил это право городскому музею по крайней мере на этот год.





Посетители увидят главное здание музея на Флоренце, отреставрированное на сумму около 280 миллионов чешских крон, но пока еще пустое.





«Мы ожидаем большого интереса, потому что здание было закрыто в течение многих лет. Посетители, вероятно, смогут увидеть его пустым в последний раз, а затем мы заполним его выставками и экспозициями», — сказал Мачек.





Первая выставка, которая откроется в начале следующего года, будет аудиовизуальной и будет посвящена бумажной модели Праги, созданной Лангвейлом. Проекции на полу и стенах должны привлечь зрителей. «Сама модель будет разложена на части, мы решаем, сделать ли ее из 11 или 12 частей, чтобы люди могли пройтись по каждому району и посмотреть, как она создавалась», — отметил директор.





В Ночь музеев в Праге примут участие пространства, посвященные изобразительному искусству, в том числе галерея «Рудольфинум» и Кунстхалле с текущими выставками. Подробности можно узнать на сайте Пражской музейной ночи.





Национальный музей сельского хозяйства в Летне или Новая ратуша на Карловой площади предложат необычные виды на Прагу с башни или с крыши. «Вид на Прагу с нашей стороны немного нетипичен. Кроме того, мы откроем большой зал, в который обычно нет доступа», — говорит Альберт Кубишта, глава Новой ратуши. Городская библиотека и Музей кооперативного сельского хозяйства также примут участие в акции.