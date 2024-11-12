Группа Intelligency вернется в Прагу 23 ноября
14 ноября 2024
15:45
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Intelligency — авторы мирового суперхита «August» — возвращаются в Прагу с программой в поддержку нового альбома и лучшими хитами. Не пропустите легенд минского техноблюза.
Ловите возможность услышать живую энергию Intelligency, погрузиться в атмосферу их ритмичного звучания. Их завораживающий звук и эмоциональная подача создадут уникальную атмосферу, от которой захватывает дух.
Билеты от 650 крон по ссылке.
Билеты от 650 крон по ссылке.
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