Группа Intelligency вернется в Прагу 23 ноября

chinana 14 ноября 2024 15:45 72

Intelligency — авторы мирового суперхита «August» — возвращаются в Прагу с программой в поддержку нового альбома и лучшими хитами. Не пропустите легенд минского техноблюза.