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Мировая премьера кыргызского фильма Panic Button на фестивале «Один Мир» в Праге

Iuliia
13 марта 2025
15:45
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15 марта в пражском кинотеатре Bio Oko пройдет мировая премьера документального фильма Panic Button в рамках международного фестиваля «Один Мир». Режиссер Самара Сагынбаева рассказывает в нем историю Али Токтакунова, одного из ведущих киргизских журналистов-расследователей.
15 марта в кинотеатре Bio Oko в Праге состоится мировая премьера документального фильма Panic Button в рамках международного фестиваля «Один Мир». 

Картина режиссера Самары Сагынбаевой рассказывает историю Али Токтакунова, одного из самых известных киргизских журналистов-расследователей, который разоблачил коррупционные схемы, связывающие Центральную Азию и Россию.

Фильм исследует, как Кыргызстан стал важным перевалочным пунктом для товаров, обходящих западные санкции, и какую роль в этом сыграла политическая элита страны. Эти разоблачения поставили под угрозу не только самого Токтакунова, но и его семью. Режиссер фильма – его жена Самара Сагынбаева, которая через личный документальный дневник фиксирует их борьбу, создавая эмоциональный и напряженный портрет журналиста, рискующего всем ради правды.

Фильм создан в копродукции Кыргызстана и Чехии при поддержке Государственного фонда кинематографии Чехии.

Дата и время показов:
15 марта, 18:00 – Bio Oko, Прага
18 марта, 15:00 – Kino Evald (Národní 28, Praha 1)

Фестиваль «Один Мир» ежегодно представляет самые актуальные документальные фильмы, затрагивающие темы прав человека, журналистики и свободы слова. Panic Button стал частью этой важной дискуссии и обещает стать одним из самых значимых фильмов программы.
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