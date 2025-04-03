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Пражская библиотека создала собственный чат-бот. Он работает в новом киоске самообслуживания

Новости и статьи
5 апреля 2025
10:00
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Пражская городская библиотека открыла второй киоск самообслуживания. Его можно найти на Будейовицкой улице, а в этом году к нему добавится еще один на Ходове.
Спустя три года Городская библиотека Праги открыла свой второй киоск самообслуживания. По сравнению с первым в нем появился виртуальный библиотечный помощник Aia, который на месте подскажет, что и как взять или вернуть. Библиотека планирует расширить концепцию начиная с сентября.

С киосками самообслуживания библиотека направляется, в частности, в торговые центры. Первый открылся в 2022 году в Centrum Černý Most, а самый новый — на улице Будейовицкой в универмаге DBK. Они работают с понедельника по воскресенье, так что жаждущий читатель сможет свободно взять книгу, например, в выходные. 

Небольшой филиал самообслуживания на Будейовицкой улице не очень вместителен — всего 28 квадратных метров. Тем не менее читатели найдут здесь тысячи книг, среди которых в основном фантастика, научно-популярная литература и детские книги. «Читатели могут взять практически все из почти двухмиллионного фонда Муниципальной библиотеки Праги, потому что в киоске можно получить и выполненные заказы», — говорит Ленка Ганзликова, пресс-секретарь библиотеки.

Попасть внутрь можно, загрузив действующий читательский билет. Каждый пункт защищен камерами. «Просто зайти в помещение — это адресная услуга. Помимо камер, у нас есть ворота, которые хорошо видны и которые сообщают, когда человек случайно выносит что-то, что он до этого не бронировал», — говорит Ганзликова.

Для выдачи и возврата есть специальное устройство, которое может регистрировать взятые и возвращенные книги, а также отображать состояние счета читателя. Поскольку оно подключено к платежному терминалу, с его помощью можно оплачивать штрафы за просрочку по карте.

Есть еще Aia — чат-бот-помощник, обученный на большой языковой модели, чтобы отвечать на самые распространенные вопросы читателей к библиотекарям. «Она не покажет вам физически, как взять книгу, но может дать совет, как это сделать. Она также может сделать много других вещей, например найти книгу в каталоге, подсказать, как найти выполненную бронь на полке, узнать, как работает ближайшее отделение библиотеки, посоветовать продлить кредит и, наконец, позвонить на линию, где сидит живой человек», — говорит Ганзликова.

В настоящее время чат-бот работает только на Будейовицкой. Там читатели пробуют его, и в течение первых двух недель библиотекари также находятся на месте, чтобы помочь во всем. Но сама библиотека тоже тестирует устройство. Оценив опыт и реакцию посетителей, она решит, будет ли оно появляться в других местах.

Бюджет киоска на улице Будейовицкой составил почти 3 миллиона крон. Он был спроектирован для библиотеки архитектурной студией monom, которая, помимо полок с книгами, разместила там зону отдыха. В будущем будет добавлено еще больше пунктов, один из которых планируется открыть в торговом центре Westfield Chodov в сентябре.

Библиотека уже начала переговоры с другими торговыми центрами. «Я не хочу предвосхищать результаты, но в целом это успешная концепция обслуживания, которая может быть расширена, поскольку мы думаем о нашей сети филиалов и доступности библиотечных услуг», — сказала Ганзликова.
книги библиотеки Прага
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