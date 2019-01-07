Прогноз цен на коммунальные услуги в Чехии – 2019

Как изменятся цены на электричество, газ, тепло и воду в новом году.

Электричество

Электроэнергия в прошлом году стабильно дорожала. Заметные скачки произошли трижды: в начале года, летом и в конце года. Появился ряд новых поставщиков, например такие, как E.ON. В среднем подорожание составит теперь примерно 10%. Но есть категория граждан, для которой оно будет гораздо значительнее. Это в первую очередь касается тех, кто имел долгосрочные фиксированые ставки или специальные скидки. Основная причина удорожания электричества – рост цен на энергетический уголь.

Газ

В среднем газ также подорожает примерно на 10%. Цены росли постепенно в течение всего прошлого года. Главная причина – изменения на оптовых рынках.

Тепло

Рост стоимости газа и главным образом угля повлияет на цены на тепло в текущем году. Говорить здесь о каких-то точных данных крайне сложно, так как цены эти варьируются от города к городу в зависимости от типа источника тепловой энергии и компании-поставщика. В то время как цены для клиентов в Пльзене останутся прежними, в Праге они увеличатся в среднем на 1,8% уже в текущем месяце. Но, если верить синоптикам, погода будет гораздо теплее, нежели в прошлом году, что позволит сэкономить до 10%.

Вода

По предварительным оценкам, в 2019 году тарифы на водоснабжение увеличатся в среднем на 5%. К примеру, для пражан плата за воду и канализацию вырастет примерно на 2,6%. В Опаве, Карвинску, Ноичинску годовой рост составит 1,7%.

Источник: zpravy.aktualne.cz