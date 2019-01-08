Чехия стала крупнейшим импортером автомобилей из России

На Чешскую Республику приходится четверть российского автоэкспорта.

Фото: autostat.ru

За 11 месяцев 2018 года из России было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей (без учета государств, входящих в Евразийский экономический союз), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Свыше 70% российского автоэкспорта приходится на пять стран. Больше всего машин было ввезено в Чехию – 6,3 тысячи. На второй строчке – Украина (3,8 тысячи), а замыкает первую тройку Узбекистан (3,1 тысячи). Довольно существенные экспортные поставки были осуществлены в Латвию и Азербайджан (2,9 тысячи и 2,4 тысячи единиц соответственно).

В топ-10 по объему импорта легковушек российской сборки также попали Сербия (577 штук), Эстония (515), Словакия (505), Ирак (500) и Венгрия (443).

Источник: autostat.ru