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2018 год стал лучшим в истории Škoda

2018 год стал лучшим в истории Škoda

Илья Кириллов 95 0
В прошлом году автопроизводитель Škoda Auto поставил своим клиентам по всему миру в общей сложности 1 253 700 автомобилей, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Это лучший показатель за всё время существования компании.
2018 год стал лучшим в истории Škoda

Несмотря на общий рост поставок, продажи ряда моделей демонстрируют снижение в годовом исчислении – например, Rapid, которую в 2019 году заменят на новую модель Scala, отмечается в пресс-релизе Škoda Auto.

На внутреннем рынке, по последним данным, поставки автомобилей в минувшем году сократились на 1,5% до 93 600 единиц. На втором по величине мировом рынке Škoda, в Германии, они выросли на 1,9% до 176 600 штук. Крупнейший потребитель продукции чешского автопрома – Китай получил на 4,9% больше машин: 341 000.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Skoda авторынок Автомобили
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