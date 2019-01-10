2018 год стал лучшим в истории Škoda

Несмотря на общий рост поставок, продажи ряда моделей демонстрируют снижение в годовом исчислении – например, Rapid, которую в 2019 году заменят на новую модель Scala, отмечается в пресс-релизе Škoda Auto.
На внутреннем рынке, по последним данным, поставки автомобилей в минувшем году сократились на 1,5% до 93 600 единиц. На втором по величине мировом рынке Škoda, в Германии, они выросли на 1,9% до 176 600 штук. Крупнейший потребитель продукции чешского автопрома – Китай получил на 4,9% больше машин: 341 000.
Источник: seznamzpravy.cz