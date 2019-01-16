Škoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера

Компания Škoda опубликовала первое тизерное изображение и небольшой видеоролик с новым компактным кроссовером. Премьера автомобиля состоится в марте на автосалоне в Женеве. В модельном ряду чешского бренда автомобиль займет место ниже Karoq и Kodiaq.

Фото: ŠKODA

Дизайн машины будет напоминать концепт Vision X. Новинка получит светодиодные фары с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота.



Компактный кроссовер построят на платформе MQB A0. Это шасси уже лежит в основе ряда компактных и среднеразмерных автомобилей: от нового Volkswagen Polo до кроссовера Skoda Kodiaq. Вся остальная информация о машине, включая ее название, пока держится в секрете.



По неофициальным данным, в гамму моторов новинки войдет 1,0-литровый бензиновый двигатель с тремя цилиндрами. Мощность агрегата составит 100 и 120 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель с отдачей 150 лошадиных сил. Приобрести машину можно будет и с 1,6-литровым дизельным мотором. Официального подтверждения этой информации пока нет.



Ранее сообщалось, что машина может поступить в продажу под названием Kosmiq. Что касается прототипа Skoda Vision X, то его оснастили гибридной силовой установкой, в основу которой вошел 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор, работающий на природном газе. Агрегат выдает 130 л. с. и 250 Н·м крутящего момента.



Источник Autonews