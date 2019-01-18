В 2018 году предпринимателями в Чехии стали 59 тыс. человек

Именно столько получили в прошлом году лицензию на предпринимательство. Примерно половина – младше 30 лет.

По данным компании CRIF, чистый прирост (то есть разница между количеством тех, кто начал свой бизнес, и тех, кто приостановил его), составляет 13 тыс. За последние шесть лет это самый высокий показатель.

"Если в 2011 году люди младше 30 лет составляли только 20% от общего числа предпринимателей, то в 2015-м их было уже 40%, а в 2018-м – половина", – сообщила аналитик CRIF Вера Каменичкова. Так, в количественном выражении в прошлом году свой бизнес начали 28 тыс. молодых людей.

У людей среднего и старшего возраста, наоборот, нет желания рисковать и инвестировать в свое дело. На тех, кто старше 51 года, приходится только 7% впервые зарегистрированных ИП.

Источник ceskatelevize.cz