Праге нужны новые железнодорожные пути и тоннели

Институт планирования и развития Праги (IPR) опубликовал окончательный проект того, как будет выглядеть железнодорожное сообщение в ближайшие годы. В частности, институт предложил совершенно новые маршруты из Праги в Стредочешский край.

Речь идет о концепции, которую утвердило ранее прежнее руководство чешской столицы. Подготовительными работами будет заниматься ​​Администрация железнодорожной инфраструктуры (SŽDC).

«Мы считаем, что железные дороги имеют решающее значение для будущего развития Праги. Нужно обслуживать весь регион и соединить маршруты с Европой, одновременно снимая нагрузку с общественного транспорта», – говорит Ондржей Богач, директор IPR в Праге.

У железной дороги в Праге сегодня есть ряд серьезных недостатков. «Почти все маршруты, пересекающие Влтаву, страдают от недостаточной пропускной способности моста на Вытони и виадука Негрелли, где сейчас идет реконструкция. Кроме того, значительно устарели некоторые остановки, станции и их оборудование», – отмечается в документе.

План IPR предусматривает развитие 15 железнодорожных линий, их реконструкцию, электрификацию и новые остановки. В то же время рассматривается вопрос о создании пяти высокоскоростных линий, которые будут заканчиваться на Главном вокзале. Их цель – соединить Прагу с Брно или Либерцем, время в пути по маршруту будет составлять один час. Примерно два часа займет поездка до Остравы или Дрездена, три – до Берлина и Мюнхена и четыре – до Франкфурта.

Источник denik.cz