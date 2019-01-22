Праге нужны новые железнодорожные пути и тоннели

Речь идет о концепции, которую утвердило ранее прежнее руководство чешской столицы. Подготовительными работами будет заниматься Администрация железнодорожной инфраструктуры (SŽDC).
«Мы считаем, что железные дороги имеют решающее значение для будущего развития Праги. Нужно обслуживать весь регион и соединить маршруты с Европой, одновременно снимая нагрузку с общественного транспорта», – говорит Ондржей Богач, директор IPR в Праге.
У железной дороги в Праге сегодня есть ряд серьезных недостатков. «Почти все маршруты, пересекающие Влтаву, страдают от недостаточной пропускной способности моста на Вытони и виадука Негрелли, где сейчас идет реконструкция. Кроме того, значительно устарели некоторые остановки, станции и их оборудование», – отмечается в документе.
План IPR предусматривает развитие 15 железнодорожных линий, их реконструкцию, электрификацию и новые остановки. В то же время рассматривается вопрос о создании пяти высокоскоростных линий, которые будут заканчиваться на Главном вокзале. Их цель – соединить Прагу с Брно или Либерцем, время в пути по маршруту будет составлять один час. Примерно два часа займет поездка до Остравы или Дрездена, три – до Берлина и Мюнхена и четыре – до Франкфурта.
Источник denik.cz