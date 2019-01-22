В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места

Ежегодная акция, которая организована Ассоциации отелей и ресторанов ЧР в сотрудничестве с мэриями городов и Prague City Tourism, будет проходить в Чехии третий раз и в этом году состоится 25 января, в пятницу. В ней принимают участие гостиницы из Праги, Брно, Оломоуца, Карловых Вар, Остравы и других городов страны. В Праге на середину дня 22 января остались свободными 133 номера, в Брно — 92, в Карловых Варах —15.

Провести ночь в двухместном номере одного из этих отелей можно будет за 777, 999 или 1 111 чешских крон. В стоимость входит завтрак. Кроме того, для гостей подготовлена интересная программа, в рамках которой, например, в Праге они получат льготный вход в Пражский Град, Национальную галерею, городской музей и Староместскую ратушу, в Брно смогут посетить Лабиринт, Костницу, Минцмистровский погреб и т. д.

Основная цель мероприятия — поблагодарить местных жителей за толерантность к интенсивному туризму в городах, где они живут, а также проинформировать о том, как этот туризм способствует повышению уровня жизни.

Желающие могут забронировать номера через сайт www.nochotelu.cz. Резервации стартовали 3 декабря, и большинство номеров было распродано в течение нескольких часов.

Изначально в акции принимали участие 77 отелей Праги (973 номера), 11 отелей в Брно (172), 7 отелей в Оломоуце (150), 12 отелей в Карловых варах (94), шесть отелей в Остраве (72) и еще 32 гостиницы в других городах (в общей сложности 310 номеров).

По состоянию на 22 января ситуация выглядит так. В Праге четыре отеля предлагают 26 номеров по 777 крон, шесть — 36 номеров по 999 крон и семь — 71 за 1 111. В Брно остается 32 номера за 777 крон в двух отелях, еще 60 номеров за 999 крон – в трех. В Оломоуце — девять номеров за 999 чешских крон в двух отелях, 30 номеров за 1 111 крон – еще в двух. В Карловых Варах из 12 отелей места остались только в двух: номер за 999 крон в одном и 14 номеров за 1 111 крон — в другом. В Остраве свободны один номер за 777 крон, 11 номеров за 999 крон и 22 номера за 1 111 крон. Еще в 13 городах Чехии предлагаются пять номеров за 777 крон в двух гостиницах, 16 за 999 крон — в семи, 39 за 1 111 крон — еще в семи отелях.