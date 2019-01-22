Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
50d -3 °C
В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места

В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места

Илья Кириллов 32 0
Ежегодная акция, которая организована Ассоциации отелей и ресторанов ЧР в сотрудничестве с мэриями городов и Prague City Tourism, будет проходить в Чехии третий раз и в этом году состоится 25 января, в пятницу. В ней принимают участие гостиницы из Праги, Брно, Оломоуца, Карловых Вар, Остравы и других городов страны. В Праге на середину дня 22 января остались свободными 133 номера, в Брно — 92, в Карловых Варах —15.
В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места

 

Провести ночь в двухместном номере одного из этих отелей можно будет за 777, 999 или 1 111 чешских крон. В стоимость входит завтрак. Кроме того, для гостей подготовлена интересная программа, в рамках которой, например, в Праге они получат льготный вход в Пражский Град, Национальную галерею, городской музей и Староместскую ратушу, в Брно смогут посетить Лабиринт, Костницу, Минцмистровский погреб и т. д.

 

Основная цель мероприятия — поблагодарить местных жителей за толерантность к интенсивному туризму в городах, где они живут, а также проинформировать о том, как этот туризм способствует повышению уровня жизни.

 

Желающие могут забронировать номера через сайт www.nochotelu.cz. Резервации стартовали 3 декабря, и большинство номеров было распродано в течение нескольких часов.

 

Изначально в акции принимали участие 77 отелей Праги (973 номера), 11 отелей в Брно (172), 7 отелей в Оломоуце (150), 12 отелей в Карловых варах (94), шесть отелей в Остраве (72) и еще 32 гостиницы в других городах (в общей сложности 310 номеров).

 

По состоянию на 22 января ситуация выглядит так. В Праге четыре отеля предлагают 26 номеров по 777 крон, шесть — 36 номеров по 999 крон и семь — 71 за 1 111. В Брно остается 32 номера за 777 крон в двух отелях, еще 60 номеров за 999 крон – в трех. В Оломоуце — девять номеров за 999 чешских крон в двух отелях, 30 номеров за 1 111 крон – еще в двух. В Карловых Варах из 12 отелей места остались только в двух: номер за 999 крон в одном и 14 номеров за 1 111 крон — в другом. В Остраве свободны один номер за 777 крон, 11 номеров за 999 крон и 22 номера за 1 111 крон. Еще в 13 городах Чехии предлагаются пять номеров за 777 крон в двух гостиницах, 16 за 999 крон — в семи, 39 за 1 111 крон — еще в семи отелях.

Рассказать всем:
Темы
гостиницы Прага Брно Карловы Вары Острава Оломоуц
Читайте
по теме 
Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке
19.12.2018 14:01 Экономика
Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке
2771 0
Что случилось: Пражские отели объявили о падении спроса летом
03.09.2018 14:45 Общество
Что случилось: Пражские отели объявили о падении спроса летом
2663 0
Шестеро иностранцев изнасиловали учительницу в пражском отеле
04.04.2018 12:45 Общество
Шестеро иностранцев изнасиловали учительницу в пражском отеле
6528 0
Зачем офисы в Праге перестраивают под гостиницы
21.03.2018 08:13 Рынок недвижимости
Зачем офисы в Праге перестраивают под гостиницы
2775 0
Последние новости:
22
января
Двум голландским туристам, избившим официанта в Праге, грозит от 10 до 18 лет
22.01.2019 15:40 Общество
Двум голландским туристам, избившим официанта в Праге, грозит от 10 до 18 лет
178 0
Праге нужны новые железнодорожные пути и тоннели
22.01.2019 14:00 Экономика
Праге нужны новые железнодорожные пути и тоннели
174 0
В Аргентине погиб чешский альпинист
22.01.2019 12:02 Спорт
В Аргентине погиб чешский альпинист
143 0
Чешский пивовар вошел в десятку лучших новых пивоварен мира
22.01.2019 10:06 Экономика
Чешский пивовар вошел в десятку лучших новых пивоварен мира
573 0
Нацбанк Чехии выпустит золотую монету номиналом 100 млн крон
22.01.2019 09:53 Экономика
Нацбанк Чехии выпустит золотую монету номиналом 100 млн крон
241 0
Чехи построили уникальный электрический самолет
22.01.2019 08:48 Экономика
Чехи построили уникальный электрический самолет
263 0
21
января
Мужчина облил себя бензином на заправке у Праги
21.01.2019 19:25 Общество
Мужчина облил себя бензином на заправке у Праги
741 0
Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро
21.01.2019 18:51 Общество
Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро
655 0
Прага решила привлекать туристов культурой, а не алкоголем
21.01.2019 18:00 Общество
Прага решила привлекать туристов культурой, а не алкоголем
594 0
В возрасте 108 лет умерла самая старая жительница Чехии
21.01.2019 15:18 Общество
В возрасте 108 лет умерла самая старая жительница Чехии
419 0


Мобильная версия