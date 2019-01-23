Билеты в трамвае можно будет купить по карте

С апреля оплатить билет во всех трамваях в Праге можно будет бесконтактной банковской картой.

Технология бесконтактной покупки билетов в пражских трамваях будет предоставлена ​​компанией Banking Information Technology. Транспортное предприятие Праги подписало с этой фирмой четырехлетний контракт в ноябре прошлого года.

«Мы расширяем возможности для повышения комфорта пассажиров, чтобы им не нужно было искать, где купить билет. В Остраве это удалось сделать, и количество безбилетников уменьшилось, и мы хотим двигаться в этом направлении», –сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгер. В Остраве уже продано 2 млн билетов на общую сумму около 40 млн крон. Такую ​​же услугу предлагают транспортные компании в Карловых Варах и Либерце.

Сейчас пассажиры в Праге могут оплатить билеты картой в трамваях 18 и 22, в автобусе № 119 и на линии AE, соединяющей центр города и аэропорт Рузине.



За новый сервис транспортное предприятие Праги заплатит 1,99% от стоимости билета компании, принадлежащей ČSOB. Будет ли распространена эта услуга на автобусы или метро, ​​пока неясно.

Источник ct24.ceskatelevize.cz