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В этом году в Праге начнутся геологические изыскания для строительства новой линии метро D

В этом году в Праге начнутся геологические изыскания для строительства новой линии метро D

Марина Коханкова 147 0
Для первого участка «Панкрац» — «Ольбрахтова» город хотел бы получить разрешение на строительство в течение трех лет, земельные участки под это уже выделены.
В этом году в Праге начнутся геологические изыскания для строительства новой линии метро D

Руководитель проекта Metro D Иржи Хрнчирж заявил во вторник, что геологические исследования должны начаться в апреле на Панкраце. Их стоимость оценивается в 1 млрд крон. Подрядчик будет выбран по итогам тендера.

Власти надеются, что новая линия меторполитена, соединив южные районы Праги с центром, позволит разгрузить действующию линию С.

Важно, чтобы офисы вокруг станций метро имели хорошую транспортную доступность, а магазины и услуги были связаны с ними, сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгер. Во время строительства линии D торговый центр «Панкрац» будет закрыт на полтора года, и в связи с этим муниципалитет планирует расширить трамвайную линию.

Источник ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
метро Прага
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