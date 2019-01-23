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В Праге хотят перекинуть через Влтаву канатную дорогу

В Праге хотят перекинуть через Влтаву канатную дорогу

Илья Кириллов 30 0
Она протянется от Подбабы через Трою до Богнице.
Фото: Ropid/Cedop
В Праге хотят перекинуть через Влтаву канатную дорогу

Устройство фуникулера обошлось бы в четыре раз дешевле трамвайной линии, а кроме того, заняло бы меньше времени: четыре года уйдут на подготовку, еще год-полтора – непосредственно на строительство, заявил Мартин Фафейта из компании Ropid, который представлял технико-экономическое обоснование проекта в пражском магистрате. При этом прокладка трамвайного маршрута в Богнице вообще не входит в планы до 2030 года.

 

Предыдущие проекты фуникулеров, которые предлагались городским властям, были отвернуты. Это первый осмысленный план, к тому же сразу заявляется, что речь идет не о частном видовом аттракционе, а о системе пражского интегрированного транспорта (PID), подчеркнул член городского транспортного комитета и совета Праги 7 Ондржей Мировски.

 

Канатная дорога может улучшить связь Богнице, где проживают 30 тыс. человек, с другими районами города. Местные жители неоднократно отказывались от идеи прокладки трамвайных линий и предпочитают добираться автобусами до метро «Кобылисы». Трамваи «съедали» бы не только зелень, но и дорожную полосу, что отразилось бы на количестве парковочных мест, поясняет заместитель старосты Праги 8 Иржи Витек.

 

Сейчас путь от Богнице до Дейвице с несколькиии пересадками занимает 30–40 минут. Канатная дорога сократит это время до половины. Кроме того, если пропускная способность трамвайной линии – максимум 2 тыс. человек в час, у фуникулера она вдвое выше. Бонусом идут минимальные расходы на персонал: трамваям нужны водители, тут же понадобится только диспетчер.

 

Конечные станции планируется построить в Подбабе недалеко от отеля Internacional и у поликлиники в Богнице, промежуточную – у зоопарка, что решило бы транспортную проблему для его посетителей, у которых часто возникают трудности с автобусным сообщением в Трое.

 

«Эта система опробована в других странах мира, может обслуживать 4 тыс. пассажиров в час и требует минимального вмешательства в ландшафт. Если через десять или двадцать лет кто-то решит, что ему нужен трамвай, канатная дорога может быть снесена и построена в другом месте», – подчеркнул Фафейт, особо отметив надежность фуникулера: «Он используется в Швейцарских Альпах – 3 тыс. метров над уровнем моря и выдерживает скорость ветра 140 километров в час».

 

Представители проектного бюро –компании Cedop тоже вдохновлялись зарубежным опытом, например фуникулерами в стотысячном немецком Кобленце или во французском Бресте, который чуть больше. «Канатные дороги протягиваются там, где трудно было бы построить новый мост, и в местах, где существуют большие перепады высот. Именно случай Кобленца очень похож на ситуацию с Подбабой и Богнице», – заявил представитель Cedop Петр Шлегр.

 

Осуществится ли этот проект, будут решать в магистрате. Пока же авторов попросили предусмотреть достаточное количество парковочных мест на станции в Подбабе. 

 

Источник: aktualne.cz

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транспорт Прага
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