Автомобильный рекорд в Чехии: в прошлом году было выпущено 1,4 млн машин

Рынок легковых автомобилей в Чешской Республике вырос в прошлом году на 1,7%, составив 1,437 млн штук. Производство крупнейшего автопроизводителя Skoda увеличилось на 3,3%.

По данным ассоциации AutoSAP, экспорт легковых автомобилей возрос в годовом исчислении на 2%, а внутренний спрос сократился на 1,7%.

Škoda Auto нарастила выпуск новых авто до 886 103 единиц, в то время как в Hyundai Motor он упал на 4,6% до 340 300. Škoda также готовит третий внедорожник Kamiq, который будет продавать в Европе. Мировая премьера новой модели состоится в марте на автосалоне в Женеве, говорится в сообщении автопроизводителя.

Так или иначе, роста авторынка в этом году, скорее всего, больше не будет, говорит президент AutoSAP Богдан Войнар: сектор сталкивается с экономическими ограничениями и ожидает трансформации. «Последние пять лет производство било все рекорды, это не может длиться бесконечно. В последний год мы испытали некоторое замедление роста», – сказал Войнар.



Рост цен на новые автомобили в Чехии по итогам 2018 года составил 3,57%, машины старше четырех лет подорожали на 9,14%.

Источник ct24.ceskatelevize.cz