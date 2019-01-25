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Виньетки в Чехии станут электронными

Виньетки в Чехии станут электронными

Марина Коханкова 1 0
Уже через год чешским водителям, возможно, не придется прилеплять виньетки на стекло автомобиля – достаточно будет оплатить стоимость пошлины через Интернет и внести госномер автомобиля в единую базу данных, чтобы получить возможность ездить по автомагистралям.
Виньетки в Чехии станут электронными

В Министерстве транспорта возможность введения электронных виньеток обсуждалась уже давно, сейчас поправки в законодательство уже подготовлены. В феврале их обсудят в правительстве, а затем в парламенте Чехии. Вступить в силу новелла может уже в 2020 году.

Кроме упрощения процедуры, с 2021 года планируется увеличить стоимость виньетки с 1500 до 2000 крон. Это предложение еще должно согласовать правительство. Сейчас годовая виньетка стоит 1500 крон, сроком на месяц – 440 крон, на 10 дней – 310 крон.

Чешская Республика является одной из немногих стран в Европе, которая использует устаревшую систему виньеток. Оплатить пошлину за пользование автомагистралями и зарегистрировать автомобиль онлайн уже давно можно в Австрии, Словакии или Венгрии. За счет отказа от печати виньеток государство сэкономит от 160 до 240 млн крон в год.

Источник lidovky.cz

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Темы
Автомобили виньетка Чехия
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