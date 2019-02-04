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Прага заплатит 11 млн крон штрафа за Тройский мост

Прага заплатит 11 млн крон штрафа за Тройский мост

Марина Коханкова 1 0
Областной суд в Брно оставил в силе решение о штрафе в 11 млн крон, который в марте 2017 года был наложен на администрацию Праги столичным управлением по защите конкуренции (ÚOHS ). Прага была оштрафована за ошибки при проведении тендера на строительство Тройского моста, который является частью туннельного комплекса Бланка.
Прага заплатит 11 млн крон штрафа за Тройский мост

По данным чешского антимонопольного управления, Прага расширила первоначальный госзаказ на строительство моста, однако не провела какие-либо тендеры на выполнение этих работ, что является нарушением закона. Таким образом, фирмы не смогли конкурировать при выполнении данного госзаказа. Глава антимонопольной службы Чехии Петр Рафай в марте 2017 года заявлял, что был построен совершенно другой мост, который не соответствовал изначальному проекту как визуально, так и по цене. Стоимость проекта оценивалась в 500 млн крон, однако строительство моста обошлось в 1,5 млрд крон.

Штраф в размере 11 млн крон является самым высоким штрафом, когда-либо вынесенным Пражским управлением по защите конкуренции. Он может быть оспорен в Верховном суде Чехии.

Тройский мост был открыт в Праге 6 октября 2010 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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