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Средняя площадь новых проданных квартир в Праге составляет 65 кв. м

Средняя площадь новых проданных квартир в Праге составляет 65 кв. м

Марина Комарова 1613 0
Средняя площадь новой квартиры, проданной в Праге, в конце прошлого года составляла 65 квадратных метров. С середины 2017 года этот показатель снизился примерно на 15%, следует из данных девелоперской компании JRD и консалтинговой компании Deloitte. Согласно JRD, люди предпочитают квартиры меньшего размера из-за высоких цен на жилье.
Средняя площадь новых проданных квартир в Праге составляет 65 кв. м
«На рынок жилья Праги существенное влияние оказывает сложный и длительный процесс получения разрешительных документов на строительство, который является одной из основных причин нехватки новых квартир. Прямым следствием этой ситуации становится рост цен, что делает новое жилье недоступным для многих потенциальных покупателей. Поэтому люди обращают внимание на небольшие квартиры планировки 1+кк и 2+кк, которые по-прежнему доступны по цене», — говорится в отчете JRD. По данным Deloitte, количество разрешений на строительство, выданных в Праге, сократилось с примерно 11 500 в 2006 году до менее чем 4000 в конце прошлого года.
 
По данным JRD, в прошлом году на 1+кк и 2+кк приходилось почти две трети всех проданных квартир. Далее следуют категории 3+кк (20% проданных квартир) и 4+кк (10%). Средняя цена новых квартир, по данным девелоперских компаний Trigema, Skanska Reality и Central Group, в конце прошлого года выросла на 18,6%, до 101 091 кроны за метр. 
 
Источник: seznamzpravy.cz
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Темы
квартиры Прага покупка недвижимости
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