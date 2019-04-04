Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились

Продажи новых легковых автомобилей в Чехии упали на 12% до 59 616 единиц в первом квартале этого года. Лидером продаж является Škoda Auto с показателем в 34,5% от общего количества проданных автомобилей, за ней следуют Volkswagen и Dacia.

Škoda Auto продала 20 586 автомобилей, что на 9% ниже, чем в первом квартале 2018 года. Продажи Volkswagen снизились на столько же, до 5 715 автомобилей. Dacia в первом квартале 2019 года продала на 2% авто больше, чем за 3 месяца 2018 года (4 008 автомобилей)

В общей сложности 72% легковых автомобилей были приобретены предприятиями, остальные - частными лицами. Самыми продаваемыми моделями были Škoda Octavia, Fabia, Rapid, Karoq и Hyundai i30. Доля бензиновых автомобилей выросла до 70%, дизельных – до 28%. Еще 2% составляют гибриды и электромобили (1 416 единиц).

PwC оценивает количество зарегистрированных автомобилей в этом году в 255 тыс., что на 10 тыс. меньше, чем прогнозировалось в начале года, исходя из текущего состояния экономики. Годовой спад аналитики оценивают на 2,5%. Причиной этого является ожидаемое замедление экономического роста, риски внутри ЕС, в частности, курс евро и Brexit, а также влияние новой методологии измерения выбросов.

Продажи легких коммерческих автомобилей в Чешской Республике увеличились на 1% до 5 029 автомобилей. Самыми популярными моделями были Peugeot Boxer, Renault Master и Fiat Ducato. Спрос на мотоциклы увеличился на 37% (продано 3 401 шт.)

Источник: ct24.ceskatelevize.cz