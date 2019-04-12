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Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией

Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией

Марина Комарова 188 0
С сентября процесс оплаты в интернете с помощью карты будет упрощен для клиентов чешских банков. Ввод SMS-кодов заменят биометрическими данными — отпечатком пальца или распознаванием лица.
Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией
Первая часть процесса остается неизменной. В интернет-магазине покупатель выбирает товар, а затем может оплатить заказ картой. Если у него нет сохраненных данных, он вносит номер банковской карты и другую необходимую информацию. Однако потом банк отправляет не SMS на телефон, с которого клиент должен скопировать код, а так называемое push-уведомление из мобильного приложения. Затем запускается мобильное приложение банка. Далее клиент подтверждает оплату биометрическими данными — отпечатком пальца или распознаванием лица. Эта технология будет действительна для заказов с компьютера или мобильного телефона.
 
В пятницу представители чешского отделения Mastercard и трех банков (AirBank, Česká spořitelna и Komerční banka) представили эту систему. Аналогичная или подобная схема оплаты будет действовать для других банков и карт Visa с сентября 2019 года.
 
Довольно существенная часть населения Чехии не имеет смартфона или не использует банковское мобильное приложение. Ее представители смогут расплачиваться банковскими картами в интернете: помимо идентификации с помощью SMS для них будет добавлен еще один параметр, например ввод пароля.
 
В будущем биометрия также сможет использоваться при оплате банковской картой в обычных магазинах. В этом случае она заменит ввод PIN-кода для платежей на сумму свыше 500 крон. 
 
Источник: seznamzpravy.cz
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Темы
банки интернет магазины Чехия
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