Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией

С сентября процесс оплаты в интернете с помощью карты будет упрощен для клиентов чешских банков. Ввод SMS-кодов заменят биометрическими данными — отпечатком пальца или распознаванием лица.

Первая часть процесса остается неизменной. В интернет-магазине покупатель выбирает товар, а затем может оплатить заказ картой. Если у него нет сохраненных данных, он вносит номер банковской карты и другую необходимую информацию. Однако потом банк отправляет не SMS на телефон, с которого клиент должен скопировать код, а так называемое push-уведомление из мобильного приложения. Затем запускается мобильное приложение банка. Далее клиент подтверждает оплату биометрическими данными — отпечатком пальца или распознаванием лица. Эта технология будет действительна для заказов с компьютера или мобильного телефона.

В пятницу представители чешского отделения Mastercard и трех банков (AirBank, Česká spořitelna и Komerční banka) представили эту систему. Аналогичная или подобная схема оплаты будет действовать для других банков и карт Visa с сентября 2019 года.

Довольно существенная часть населения Чехии не имеет смартфона или не использует банковское мобильное приложение. Ее представители смогут расплачиваться банковскими картами в интернете: помимо идентификации с помощью SMS для них будет добавлен еще один параметр, например ввод пароля.

В будущем биометрия также сможет использоваться при оплате банковской картой в обычных магазинах. В этом случае она заменит ввод PIN-кода для платежей на сумму свыше 500 крон.