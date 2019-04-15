Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию

С июля транспортное предприятие Праги планирует перевести автобусы на новый режим: они будут останавливаться только по требованию пассажиров или если на остановке находятся люди. Это позволит сэкономить около 5 млн крон в год.

Новый план уже одобрен пражским комитетом общественного транспорта. Сейчас около 60% из 2 342 автобусных остановок обозначены как остановки по требованию. На остальных автобусы обязаны открывать двери, даже если там нет людей и никто не собирается выходить. «Лишние» остановки замедляют движение и приносят дополнительные расходы, пояснил представитель компании Ropid Филип Драпал. В среднем каждая «лишняя» остановка автобуса обходится городу в одну крону.

После вступления в силу новых правил автобус будет останавливаться только в том случае, если на остановке стоят люди и водитель их видит. Чтобы выйти, пассажирам придется нажимать специальную кнопку. Аналогичная система работает в других европейских городах, а также в отдельных регионах Чехии (например, в Усти-над-Лабем и Либерце).

При этом представители Ropid признают, что у нововведения есть свои недостатки, например во время дождя, когда пассажиры спрятаны под укрытием на автобусной остановке, водитель может их не увидеть.

Источник: zdopravy.cz