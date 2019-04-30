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Чехия планирует штрафовать за двойное качество продуктов питания

Чехия планирует штрафовать за двойное качество продуктов питания

Марина Комарова 90 0
Министерство сельского хозяйства хочет запретить так называемое двойное качество продуктов, утвердив соответствующие изменения в закон о продуктах питания. Максимальный размер штрафа за нарушение правил может составить 50 млн крон.
Чехия планирует штрафовать за двойное качество продуктов питания

По словам министра сельского хозяйства Мирослава Томана, продукты с одинаковой упаковкой должны будут иметь те же свойства и состав в Чешской Республике, как и в других европейских странах. 

«Если прописать запрет на двойное качество в законе, эта мера начнет действовать значительно раньше, чем через два года, как это предусматривает директива ЕС», - сказал Томан.

Однако предложение о штрафе за так называемое двойное качество, по мнению экспертов, не решит проблему. Продукты более низкого качества, но с правильной маркировкой, будут по-прежнему отправляться в Чешскую Республику.

По словам Томана, в законе должно быть прямо указано, что запрещается продавать на чешском рынке продукты питания, идентичные продукту, продаваемому в другом государстве-члене ЕС, если он имеет другой состав или свойства. «Цель нашего предложения состоит в том, чтобы продукты, отличающиеся по своим свойствам, не предлагались потребителям в одной упаковке, маркировке, цвете, графике и тд.», - сказал Томан.

Соответствие новым правилам будет проверять Государственная инспекции сельского хозяйства и пищевой промышленности. Томан добавил, что проблема двойного качества почти всегда связана с транснациональными корпорациями.

В середине апреля депутаты Европарламента одобрили директиву о защите потребителей от вводящих в заблуждение и недобросовестных действий, особенно в онлайн-среде. Законодательство также касается двойного качества продукции, но не ведет к ее полному запрету. 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
продукты Европарламент Чехия магазины
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