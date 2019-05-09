Введение автобусных остановок по требованию откладывается

Реализация плана ROPID о переводе всех автобусных остановок в режим по требованию откладывается. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Праги Зденек Гржиб.

Он добавил, что такое решение принято совместно с заместителем мэра по вопросам транспорта Адамом Шейнхерром.

«Ко мне обращались пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, они опасались, что нововведение усложнит им пользование общественным транспортом. Поэтому я отправился в автобусный парк в Качерове, чтобы проверить, действительно ли мы готовы к такому переходу. Выяснилось, что проблема действительно есть: более 250 автобусов (18% парка) не оснащены кнопками для остановки по требованию, доступными для пожилых людей и инвалидов, чтобы тем не приходилось вставать», — рассказал Зденек Гржиб.

Как уже сообщал 420on.cz , план о переводе всех автобусных остановок в режим по требованию был в апреле одобрен пражским комитетом общественного транспорта. Сейчас около 60% из 2 342 автобусных остановок обозначены как остановки по требованию. На остальных автобусы обязаны открывать двери, даже если там нет людей и никто не собирается выходить. «Лишние» остановки замедляют движение и приносят дополнительные расходы, пояснял представитель компании Ropid Филип Драпал. В среднем каждая «лишняя» остановка автобуса обходится городу в одну крону, и их ликвидация позволила бы сэкономить около 5 млн крон в год.

Предполагалось, что после вступления в силу новых правил автобус будет останавливаться только в том случае, если на остановке стоят люди и водитель их видит. Чтобы выйти, пассажирам придется нажимать специальную кнопку. Аналогичная система работает в других европейских городах, а также в отдельных регионах Чехии (например, в Усти-над-Лабем и Либерце).

При этом представители Ropid признавали, что у нововведения есть недостатки: например, во время дождя, когда пассажиры спрятаны под укрытием на автобусной остановке, водитель может их не увидеть.