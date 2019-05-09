На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве

К паромам на Влтаве могут быть добавлены так называемые водные трамваи. В отличие от паромов, помогающих пересечь реку, они будут двигаться вверх и вниз по течению.

Городской совет Праги одобрил проведение исследования в области речного транспорта. Оно покажет, какие шаги необходимо предпринять для реализации проекта.

«Мы хотим предложить новые возможности в городе, и водные трамваи могут стать одной из инноваций. В случае реализации проекта жители Праги смогут выбирать, ехать ли им на работу на обычном трамвае или плыть по Влтаве», — рассказал заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр. Так называемые водные трамваи станут частью Пражской интегрированной транспортной сети.

В последний раз исследование текущего состояния судоходства и его перспектив в Праге проводилось девять лет назад. Сейчас специалистам предстоит выяснить, в каком состоянии находятся доки, сколько времени займет развертывание линий водных трамваев и какие инвестиции потребуются, пояснил Шейнгерр.

Планируется создать три маршрута. Южный должен соединить район Дворце и набережную Яначека через Смихов. Центральная линия свяжет набережную Сметаны с тремя островами, а северная — районы Карлин, Голешовице и Подбаба.

Источник: praha.eu