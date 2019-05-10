На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью

Ветеринары совместно с полицией обнаружили на рынке SAPA около 80 кг продуктов неизвестного происхождения без необходимых документов. Продавцу грозит штраф в 50 млн крон.

«В основном это были вяленая рыба и кальмары, вяленая говядина, замороженное мясо утки и яйца. Ни один из этих продуктов не был маркирован, и у продавца не было никаких доказательств происхождения продукции. Некоторые из продуктов были заплесневелыми. Было обнаружено около 20 кг утиных яиц с развитым эмбрионом, которые не могут быть проданы потребителю в соответствии с законодательством», — рассказал представитель Государственной ветеринарной инспекции Петр Майер.

В 2018 году и за первый квартал 2019 года на рынке состоялось семь проверок, в ходе которых были обнаружены различные нарушения закона.

В последнее время ветеринары стали чаще проверять этот вьетнамский рынок. Ранее там обнаружили автомобиль, в котором хранилось около 210 кг испорченных свиных внутренностей. По словам сотрудников таможни, мясо не было маркировано, машина не охлаждалась.

В декабре прошлого года ветеринары выявили 80 кг испорченной рыбы на рынке An Dong в пражском районе Малешице. В 2017 году у того же продавца было обнаружено 200 кг свинины и 44 кг рыбы неизвестного происхождения, которые также были испорчены.

В прошлом году ветеринары обнаружили несколько незаконных складов, например на рынке SAPA, где находилось более двух тонн рыбы и морепродуктов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz