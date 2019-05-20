В июне начнется строительство линии метро D

Городской совет Праги 20 мая принял решение о начале строительства линии метро D и финансовом обеспечении геологических изысканий.

По словам заместителя мэра Праги по транспорту Адама Шейнгерра, начало строительства запланировано на июнь этого года, когда в четырех местах пражского района Панкрац начнутся геологические изыскания. Выкопанные шахты и тоннели будут использоваться в дальнейшем уже при непосредственном строительстве станций метрополитена.

«Это важный шаг для Праги. После планирования мы готовы запустить геологическую разведку ровно через месяц, что означает фактическое начало строительства. Там, где заканчиваются геологоразведочные шахты и туннели, будут продолжаться работы по строительству туннелей для новых станций, что ускорит и удешевит сам процесс строительства», — сказал Шейгхерр.

«Общественный транспорт в Праге — один из лучших в мире, строительство линии метро D мы выбрали в качестве абсолютного приоритета. Я очень рад, что после долгих подготовительных работ и обсуждения строительство наконец начнется в ближайшее время», — заявил мэр Праги Зденек Гржиб.

Стоимость геологического исследования, рассчитанного на три года, составит 1,58 млрд крон. Геологическая разведка предоставит подробную информацию о состоянии почвы. Исходя из этого план следующих этапов строительства будет доработан.

«Если геологическое исследование не выявит серьезных осложнений, летом 2020 года мы можем продолжить строительство станций на участке от «Панкраца» до планируемой станции «Ольбрахтова». Если все необходимые разрешения будут получены, в конце 2027 года жители Праги смогут впервые проехать весь маршрут новой линии, который будет полностью автоматизирован и покрыт мобильным сигналом», — отметил председатель совета директоров и генеральный директор Транспортного предприятия Праги (DPP) Петр Витовски.