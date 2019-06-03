Профицит бюджета Праги в прошлом году составил 6,7 млрд крон

Прага закончила прошлый год с профицитом около 6,7 млрд крон. Доходы бюджета чешской столицы составили 88,6 млрд крон, а расходы — почти 81,9 млрд крон.

В 2017 году Прага имела профицит в размере примерно 7,4 млрд крон: доходы бюджета составили 77,7 млрд, а расходы — 70,3 млрд крон.

Общий доход составил 106,7% от скорректированного бюджета в прошлом году. Это означает, что город получил на 5,6 млрд крон больше, чем планировалось. Из этой суммы основная часть (около 4,6 млрд крон) связана со сбором налоговых поступлений, особенно с НДС и подоходным налогом.

Расходы в размере почти 82 млрд крон соответствуют 85,5% от первоначально запланированной суммы. Из них текущие расходы составляют около 64,5 млрд, а капитальные — 17,4 млрд. Самые высокие расходы связаны с затратами на транспорт и образование.

На 2019 год Прага утвердила бюджет с доходами 59,1 млрд и расходами 77,5 млрд крон. Разница будет покрыта из собственных средств города и за счет дотаций государства.