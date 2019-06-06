Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле

Сотрудники полиции остановили машину в селе Неханице в воскресенье днем, во время стандартной проверки также был проведен тест на наличие алкоголя.
«Устройство показало почти 3,9 промилле. Полицейские отобрали у мужчины водительские права и доставили его в следственный изолятор», — рассказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.
В понедельник, когда водитель протрезвел, полицейские допросили его. Мужчина сказал, что пил водку с другом в четверг и пятницу. В субботу он якобы уже не пил, а в воскресенье сел за руль автомобиля. По данным полиции, задержанный так и не признался, что все еще мог быть пьян.
Дело рассматривалось в суде в упрощенном порядке в течение нескольких дней. Был наложен двухлетний запрет на вождение, кроме того, мужчину депортировали из Чешской Республики, сообщила Кормошова.
Источник: novinky.cz