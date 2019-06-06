Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.66
USD
22.83
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле

Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле

Марина Комарова 295 0
42-летний иностранец на автомобиле Hyundai Santafe был остановлен полицейскими в городе Градец-Кралове. Тест на наличие алкоголя показал почти четыре промилле. Мужчина сказал, что пил водку, но это было два дня назад. Суд запретил ему управлять автомобилем, иностранец был депортирован из Чехии.
Водителя-иностранца остановила полиция: тест на алкоголь показал 4 промилле

Сотрудники полиции остановили машину в селе Неханице в воскресенье днем, во время стандартной проверки также был проведен тест на наличие алкоголя.

«Устройство показало почти 3,9 промилле. Полицейские отобрали у мужчины водительские права и доставили его в следственный изолятор», — рассказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

В понедельник, когда водитель протрезвел, полицейские допросили его. Мужчина сказал, что пил водку с другом в четверг и пятницу. В субботу он якобы уже не пил, а в воскресенье сел за руль автомобиля. По данным полиции, задержанный так и не признался, что все еще мог быть пьян.

Дело рассматривалось в суде в упрощенном порядке в течение нескольких дней. Был наложен двухлетний запрет на вождение, кроме того, мужчину депортировали из Чешской Республики, сообщила Кормошова.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
алкоголь Автомобили Чехия полиция иностранцы
Читайте
по теме 
Сигареты и алкоголь в Чехии подорожают
15.05.2019 10:52 Экономика
Сигареты и алкоголь в Чехии подорожают
1716 0
Иностранца не пустили в туалет в ресторане, и он напугал всех криком «Аллаху Акбар!»
03.05.2019 15:30 Общество
Иностранца не пустили в туалет в ресторане, и он напугал всех криком «Аллаху Акбар!»
2655 0
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
29.04.2019 18:54 Экономика
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
2647 0
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
26.04.2019 15:51 Общество
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
1010 0
Последние новости:
06
июня
Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
06.06.2019 12:18 Экономика
Forbes назвал самых влиятельных женщин Чехии
121 0
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
06.06.2019 09:25 Экономика
Профсоюзы не согласны с повышением зарплат для украинских рабочих
327 0
05
июня
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года
05.06.2019 22:10 Политика
Земан потребовал у посла России объяснений по поводу законопроекта о ветеранах 1968 года
577 0
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
05.06.2019 14:30 Общество
В четверг в Чехии возможны сильные грозы с градом
869 0
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
05.06.2019 12:25 Общество
Автомобиль врезался в дерево — женщина-водитель умерла, никто не оказал ей помощь
1244 0
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
05.06.2019 11:19 Экономика
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
325 0
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
05.06.2019 10:23 Общество
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
463 0
04
июня
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
04.06.2019 20:19 Политика
Организаторы: демонстрация на Вацлавской площади собрала 120 тысяч участников
1707 0
Чехия вошла в топ-10 самых дешевых стран для отдыха
04.06.2019 14:08 Общество
Чехия вошла в топ-10 самых дешевых стран для отдыха
1063 0
Полиция может использовать данные, полученные от информаторов и через соцсети
04.06.2019 13:44 Общество
Полиция может использовать данные, полученные от информаторов и через соцсети
620 0


Мобильная версия