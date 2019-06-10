Чешский национальный банк будет определять критерии ипотеки

Чешский национальный банк (ČNB), вероятно, получит юридические полномочия для определения параметров ипотечных кредитов. Соответствующая поправка одобрена правительством Чехии. Это поможет снизить возможные риски на финансовом рынке, включая возникновение чрезмерной задолженности у населения.

Все ограничения по ипотечным кредитам со стороны ČNB для банков сейчас имеют форму рекомендаций, поскольку нет закона, который заставлял бы Центральный банк обеспечивать соблюдение этих правил. Тем не менее данные рекомендации банки в основном соблюдают.

«Цель поправки — дать ČNB возможность выполнять его функцию по поддержанию стабильности финансового сектора», — пояснил управляющий ČNB Йиржи Руснок. «Юридически обязательный характер ипотечного регулирования имеет важное значение для обеспечения равных условий игры и предотвращения недобросовестной конкуренции. Если бы на чешский ипотечный рынок выходили иностранные банки или небанковские организации, то рекомендации ČNB в их случае не работали бы столь же эффективно, как для местных банков», — добавил он.

Юридически обязательные ограничения уже применяются в ряде других стран ЕС, например в Словакии и Австрии.

В настоящее время ČNB рекомендует банкам предоставлять ипотечные кредиты на сумму до 80% от стоимости имущества большинству заявителей и лишь ограниченному числу на сумму от 80 до 90%. Выплаты по ипотечным и другим долговым обязательствам с 1 октября 2018 года не должны превышать 45% чистого ежемесячного дохода заявителя. Согласно предложению, ČNB сможет законодательно установить верхний предел для одного критерия, комбинации двух критериев или для всех трех критериев.

В этом контексте в закон также была включена мера, в соответствии с которой чехи в возрасте до 36 лет могут получить ипотеку на льготных условиях. «Молодые претенденты на ипотеку — это особая группа, которая часто имеет малые сбережения и относительно низкие доходы в начале своей профессиональной деятельности. Впоследствии это может отразиться на выполнении лимитов кредитных показателей, которые мы учитываем в данном предложении», — добавила министр финансов Алена Шиллерова.

Новые правила не будут применяться к уже одобренным и согласованным ипотечным кредитам.