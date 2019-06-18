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Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов

Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов

Марина Комарова 203 0
Сегодня Совет Праги планирует утвердить решение о выделении 1 млрд крон на развитие в городе школ и детских садов. Благодаря этому будет создано 140 новых классов.
Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов

«Ряд городских районов уже ощутили наплыв учеников, или же их это ожидает. Мы должны расширять масштабы школ, чтобы они не выглядели, как деревянная хижина в знаменитом фильме Зденека Сверака», — заявил заместитель мэра Праги Павел Выгнанек, ответственный за городской бюджет.

Сейчас рассматриваются около 60 проектов. Две трети из них напрямую касаются школ: в случае их реализации будет создано 140 новых классов. Часть денег пойдет на реконструкцию учебных заведений. Кроме того, выделенные средства помогут модернизировать спортивные площадки и сооружения, школьные столовые и др.

В дополнение к этим инвестициям около 1 млрд крон будет направлено на зарплаты пражским учителям и персоналу школ.

«Мы инвестируем в будущее, в качественное образование. Учителям нужна достойная заработная плата, а наши дети должны учиться в обстановке, которая их вдохновляет и мотивирует. В отличие от предыдущего городского руководства, мы разделили финансы в соответствии с реальными потребностями районов, а не с политической принадлежностью их администраций», — добавил Выгнанек.

Новые места для обучения детей начнут создавать уже в этом году. Муниципалитеты смогут использовать субсидию в 2020-м. Грант профинансирует различные этапы строительства начиная с подготовки проектной документации.

Источник: praha.eu

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Министерство образования образование Прага школы дети детский сад
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