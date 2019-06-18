Прага инвестирует 1 млрд крон в развитие школ и детских садов

Сегодня Совет Праги планирует утвердить решение о выделении 1 млрд крон на развитие в городе школ и детских садов. Благодаря этому будет создано 140 новых классов.

«Ряд городских районов уже ощутили наплыв учеников, или же их это ожидает. Мы должны расширять масштабы школ, чтобы они не выглядели, как деревянная хижина в знаменитом фильме Зденека Сверака», — заявил заместитель мэра Праги Павел Выгнанек, ответственный за городской бюджет.

Сейчас рассматриваются около 60 проектов. Две трети из них напрямую касаются школ: в случае их реализации будет создано 140 новых классов. Часть денег пойдет на реконструкцию учебных заведений. Кроме того, выделенные средства помогут модернизировать спортивные площадки и сооружения, школьные столовые и др.

В дополнение к этим инвестициям около 1 млрд крон будет направлено на зарплаты пражским учителям и персоналу школ.

«Мы инвестируем в будущее, в качественное образование. Учителям нужна достойная заработная плата, а наши дети должны учиться в обстановке, которая их вдохновляет и мотивирует. В отличие от предыдущего городского руководства, мы разделили финансы в соответствии с реальными потребностями районов, а не с политической принадлежностью их администраций», — добавил Выгнанек.

Новые места для обучения детей начнут создавать уже в этом году. Муниципалитеты смогут использовать субсидию в 2020-м. Грант профинансирует различные этапы строительства начиная с подготовки проектной документации.

Источник: praha.eu