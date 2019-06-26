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Чешская почта решила сократить штат на 7000 человек

Чешская почта решила сократить штат на 7000 человек

Марина Комарова 181 0
Чешская почта планирует уволить семь тысяч из нынешних 30 тысяч работников в течение шести лет. Госпредприятие инвестирует 7,5 млрд крон в реструктуризацию, а также заменит человеческий труд современными автоматизированными технологиями.
Чешская почта решила сократить штат на 7000 человек
Реструктуризация должна ускорить и упросить процессы в компании и обеспечить получение писем и посылок без очередей, заявил генеральный директор Чешской почты Роман Кнап.
 
В прошлом году Чешская почта получила убыток, превышающий один миллиард крон. «Почта уже три года терпит убытки. Если бы мы не решились на структурные изменения, предприятие перестало бы существовать в течение нескольких лет», — сказал Кнап.
 
Почта вложит 7,5 млрд крон в реструктуризацию и рассчитывает частично финансировать ее за счет продажи недвижимости. К 2021 году госпредприятие должно снова выйти в прибыль.
 
Основой реструктуризации станет разделение компании на три бизнес-единицы в составе общей группы. Каждое подразделение будет иметь отдельную бухгалтерию и менеджеров, отвечающих за финансовые результаты.
 
Предприятие предложит сотрудникам более высокую заработную плату, соответствующую требованиям повышения квалификации. 
 
В то же время в Чешской почте уже сейчас не хватает более 1100 сотрудников. К наиболее дефицитным профессиям относятся работник отделения, водитель, почтальон.
 
Источник: novinky.cz
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