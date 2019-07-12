Капитальный ремонт Либеньского моста начнется весной следующего года

Изначально администрация Праги планировала начать ремонт моста в этом году, однако работы пришлось отложить из-за изменения условий проведения тендера. Реконструкция моста продлится пять лет.

«Мы предпочли комплексный подход к проведению работ. Мы не будем отдельно готовить проект по ремонту и укреплению опор, а затем и остальной части. Мы сделаем проект реконструкции всего Либеньского моста», — заявил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

Первые два года движение по мосту практически не будет ограничено. Закрытие движения транспорта запланировано на 2022 год, когда будут ремонтировать своды и верхнюю часть конструкции. В этом году рабочие очистят поверхность моста и заменят освещение.

Либеньский мост находится в аварийном состоянии. Прошлой зимой муниципалитет закрыл его на несколько недель. Город возобновил движение по мосту только после того, как строители произвели ряд работ. Однако на мосту по-прежнему действуют ограничения скорости и не ездят автомобили весом свыше 6 тонн.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz