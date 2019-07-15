Прага планирует расширить сеть перехватывающих парковок

В ближайшие годы у станций пражского метрополитена будут построены новые перехватывающие парковки, за счет которых появится более 3000 новых парковочных мест для автомобилей.

В августе должно начаться строительство P+R у метро «Черный мост», где будет создано 600 дополнительных парковочных мест. К концу лета администрация чешской столицы рассчитывает получить разрешение на строительство P+R в пражском районе Стодулки. Еще несколько сотен парковочных мест запланированы для районов Опатов и Гостиварж, а также городского округа Прага 6.

Новые парковочные места в районе Черный Мост появятся уже в конце следующего года. В настоящее время проводится тендер по выбору генподрядчика на их строительство. Действующая стоянка P+R, рассчитанная на 300 мест, будет закрыта с 1 августа 2019 года, водители не смогут ей пользоваться около 18 месяцев.

Еще один парковочный дом расположится на улице Петржилкова в районе Стодулки. Планируется, что разрешение на строительство будет выдано в конце лета, а работы начнутся весной 2020 года.

В непосредственной близости от станции метро «Опатов» будет построено 490 парковочных мест, еще 600 будет создано недалеко от метро «Депо Гостиварж». Кроме того, готовится проект по созданию перехватывающей парковки P+R у терминала «Смихов» и нескольких стоянок в Праге 6.