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Прага планирует расширить сеть перехватывающих парковок

Прага планирует расширить сеть перехватывающих парковок

Марина Комарова 311 0
В ближайшие годы у станций пражского метрополитена будут построены новые перехватывающие парковки, за счет которых появится более 3000 новых парковочных мест для автомобилей.
Прага планирует расширить сеть перехватывающих парковок
В августе должно начаться строительство P+R у метро «Черный мост», где будет создано 600 дополнительных парковочных мест. К концу лета администрация чешской столицы рассчитывает получить разрешение на строительство P+R в пражском районе Стодулки. Еще несколько сотен парковочных мест запланированы для районов Опатов и Гостиварж, а также городского округа Прага 6.
 
Новые парковочные места в районе Черный Мост появятся уже в конце следующего года. В настоящее время проводится тендер по выбору генподрядчика на их строительство. Действующая стоянка P+R, рассчитанная на 300 мест, будет закрыта с 1 августа 2019 года, водители не смогут ей пользоваться около 18 месяцев.
 
Еще один парковочный дом расположится на улице Петржилкова в районе Стодулки. Планируется, что разрешение на строительство будет выдано в конце лета, а работы начнутся весной 2020 года.
 
В непосредственной близости от станции метро «Опатов» будет построено 490 парковочных мест, еще 600 будет создано недалеко от метро «Депо Гостиварж». Кроме того, готовится проект по созданию перехватывающей парковки P+R у терминала «Смихов» и нескольких стоянок в Праге 6.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
парковка Прага Автомобили
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