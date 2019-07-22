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Обед в Чехии обойдется в среднем в 122 кроны

Обед в Чехии обойдется в среднем в 122 кроны

Марина Комарова 457 0
Средняя стоимость обеда в Чешской Республике за год увеличилась на 7,2 кроны и сейчас составляет около 122 крон. Больше всего обеды подорожали в Остраве (+7,6%), Оломоуце (+7,2%) и Усти-над-Лабем (+7,2%).
Обед в Чехии обойдется в среднем в 122 кроны
Стоимость обеда в этих городах составила 113,7 кроны, 112,8 кроны и 114,5 кроны соответственно, сообщает компания Edenred.
 
Цены в Праге и Брно росли медленнее, чем в регионах. В Праге стоимость бизнес-ланча выросла на 5,5%, до 136,9 кроны, в Брно — на 5,3%, до 128,3 кроны. Данные за каждый месяц основаны на 1,3 млн платежей в ресторанах по всей стране.
 
Более медленный рост цен в крупнейших чешских городах может быть связан с более высокими изначальными показателями: там, где цены растут быстрее всего, обед по-прежнему дешевле, чем в Брно и Праге. 
 
Общенациональный рост цен на обед составляет 6,2%. «Если мы посмотрим только на продукты питания, окажется, что цены растут быстрее среднего уровня инфляции. Более высокая стоимость сырья автоматически отражается на ценах в ресторанах», — пояснил Зинек Выстрчил из Edenred.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
рестораны Прага Чехия
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