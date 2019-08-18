Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир

Доля нового жилья, которое приобретают в Праге иностранцы, остается стабильной в последние несколько лет - в среднем, этот показатель составляет 20%. Среди покупателей преобладают словаки, за ними следуют граждане стран Западной Европы или бывшего Советского Союза.

В основном, иностранцы заинтересованы в небольших квартирах, как правило, в дорогих девелоперских проектах.

«За последние пять лет доля иностранцев, покупающих квартиры в Чешской Республике, была стабильной. В нашей стране этот показатель колеблется от 20% до 23%. Примерно половина из иностранных покупателей - словаки. Чаще всего спросом пользуются небольшие квартир, особенно планировка 2+KK», - сказала Марсела Фиалкова, пресс-секретарь Central Group.

Finep не регистрирует словаков как иностранцев, без них доля иностранцев составляет от 10% до 12%. По словам пресс-секретаря компании Давида Йирушка, за словаками следуют немцы, австрийцы, англичане, американцы, израильтяне и жители стран бывшего СССР. Растет доля покупателей из Азии.

«Доля покупателей-иностранцев у нас варьируется от 20% до 40%. Это зависит от характера жилищного проекта. Чаще всего это жители стран бывшего Советского Союза, а также словаки», - добавил пресс-секретарь компании Trigema Радек Полак.

JRD имеет около пятой доли иностранных клиентов. По словам исполнительного директора Мартина Свободы, они приезжают в основном из России, Германии, Нидерландов и Вьетнама.

В последнее время доля проданных новых квартир, которые люди покупают в качестве инвестиций, а не для собственного жилья, не сильно изменилась – она составляет около трети.