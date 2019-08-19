В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро

В начале следующего года пражские станции метро и тоннели в так называемом расширенном центре будут покрыты мобильным сигналом. На всех станциях и в тоннелях мобильный сигнал станет доступен не позднее 2022 года.

Фото: Jakub Plíhal

Об этом сообщает Транспортное предприятие Праги (DPP). Сейчас совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом пассажиры могут только на участке линии метро А между станциями Dejvická и Nemocnice Motol и на линии С между станциями Roztyly и Muzeum. На других станциях очень медленное интернет-соединение, а сигнала нет вообще.

Осенью планируется сделать доступным мобильный сигнал на участке Muzeum — Nádraží Holešovice, а с января следующего года — на участках Dejvická — Náměstí Míru и Palmovka — Smíchovské nádraží, рассказал сказал Петр Витовски, генеральный директор DPP.

Транспортное предприятие Праги пытается договориться с ассоциацией операторов мобильной связи о завершении работ, необходимых для охвата сигналом всех станций метро, на год раньше. «Но пока обязательств с их стороны нет», —сказал Витовски. Работу по обеспечению доступности сигнала в метро взяли на себя T-Mobile, O2 и Vodafone. Полное покрытие обойдется примерно в полмиллиарда крон. Процесс продвигается медленно, так как у подрядчиков есть только два часа для проведения работ — ночью, когда в метро не ходят поезда.

Источник: zpravy.aktualne.cz