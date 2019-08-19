Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.79
USD
23.23
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
03d 24 °C
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро

В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро

Марина Комарова 206 0
В начале следующего года пражские станции метро и тоннели в так называемом расширенном центре будут покрыты мобильным сигналом. На всех станциях и в тоннелях мобильный сигнал станет доступен не позднее 2022 года.
Фото: Jakub Plíhal
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро

Об этом сообщает Транспортное предприятие Праги (DPP). Сейчас совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом пассажиры могут только на участке линии метро А между станциями Dejvická и Nemocnice Motol и на линии С между станциями Roztyly и Muzeum. На других станциях очень медленное интернет-соединение, а сигнала нет вообще.

Осенью планируется сделать доступным мобильный сигнал на участке Muzeum — Nádraží Holešovice, а с января следующего года — на участках Dejvická — Náměstí Míru и Palmovka — Smíchovské nádraží, рассказал сказал Петр Витовски, генеральный директор DPP.

Транспортное предприятие Праги пытается договориться с ассоциацией операторов мобильной связи о завершении работ, необходимых для охвата сигналом всех станций метро, на год раньше. «Но пока обязательств с их стороны нет», —сказал Витовски. Работу по обеспечению доступности сигнала в метро взяли на себя T-Mobile, O2 и Vodafone. Полное покрытие обойдется примерно в полмиллиарда крон. Процесс продвигается медленно, так как у подрядчиков есть только два часа для проведения работ — ночью, когда в метро не ходят поезда.

Источник: zpravy.aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
метро Прага мобильный телефон мобильная связь интернет
Читайте
по теме 
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
16.08.2019 12:09 Общество
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
1480 0
Прага в цифрах: самые оживленные места чешской столицы
15.08.2019 15:50 О Праге
Прага в цифрах: самые оживленные места чешской столицы
975 0
Прага запустит глобальную систему навигации для разных видов транспорта
01.08.2019 10:52 Общество
Прага запустит глобальную систему навигации для разных видов транспорта
1333 0
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
30.07.2019 15:19 Экономика
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
1586 0
Последние новости:
19
августа
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
19.08.2019 14:54 Культура
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
104 0
В Праге хотят провести фестиваль России
19.08.2019 13:35 Культура
В Праге хотят провести фестиваль России
327 0
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
19.08.2019 11:23 Общество
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
154 0
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
19.08.2019 10:03 Общество
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
177 0
18
августа
Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир
18.08.2019 16:09 Экономика
Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир
2024 0
17
августа
В Москве пройдет фестиваль Чехии
17.08.2019 11:55 Культура
В Москве пройдет фестиваль Чехии
1704 0
16
августа
Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тысяч крон
16.08.2019 14:42 Экономика
Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тысяч крон
3837 0
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
16.08.2019 12:09 Общество
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
1480 0
Российских туристов в Праге накормят мясом улиток
16.08.2019 10:12 Общество
Российских туристов в Праге накормят мясом улиток
2002 0
В жилом доме в Либерце произошел взрыв газа
16.08.2019 10:00 Общество
В жилом доме в Либерце произошел взрыв газа
613 0


Мобильная версия