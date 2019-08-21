Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса

По словам Павла Враны, представителя Чешского рыболовного союза, из прудов откачивают воду, засыпают известью и оставляют на шесть недель. Заражение карпов смертельным вирусом зафиксировано в нескольких регионах Чехии (Моравско-Силезский, Пардубицкий, Среднечешский края). Вирус герпеса кои приводит к гибели 90% зараженных карпов. Другие виды рыб также могут передавать его, поэтому в пострадавших районах в Праге (Велка Обурка и Цукроварский пруд) была изъята вся рыба.
Это заболевание встречается редко, а в Праге появилось впервые. Людям вирус не передается. Министерство сельского хозяйства оплачивает расходы, связанные с отловом и уничтожением зараженной рыбы, добавил Врана.
Ветеринары ранее отмечали, что инфекция может не проявляться годами. Если рыба заражена, она выглядит здоровой. Вирус герпеса кои может находиться в организме от нескольких месяцев до нескольких лет без признаков болезни.
«Больная рыба выбрасывает большое количество вируса в окружающую среду и заражает других, затем инфекция распространяется в геометрической прогрессии», — рассказал Радек Аксманн из Регионального ветеринарного управления Пардубицкого края.
Источник: novinky.cz