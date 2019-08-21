Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.79
USD
23.22
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса

Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса

Марина Комарова 888 0
В двух пражских прудах карпы заразились вирусом герпеса кои (KHV). Более 12 тонн рыбы пришлось уничтожить, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.
Чешские карпы погибают из-за смертельного вируса

По словам Павла Враны, представителя Чешского рыболовного союза, из прудов откачивают воду, засыпают известью и оставляют на шесть недель. Заражение карпов смертельным вирусом зафиксировано в нескольких регионах Чехии (Моравско-Силезский, Пардубицкий, Среднечешский края). Вирус герпеса кои приводит к гибели 90% зараженных карпов. Другие виды рыб также могут передавать его, поэтому в пострадавших районах в Праге (Велка Обурка и Цукроварский пруд) была изъята вся рыба.

Это заболевание встречается редко, а в Праге появилось впервые. Людям вирус не передается. Министерство сельского хозяйства оплачивает расходы, связанные с отловом и уничтожением зараженной рыбы, добавил Врана.

Ветеринары ранее отмечали, что инфекция может не проявляться годами. Если рыба заражена, она выглядит здоровой. Вирус герпеса кои может находиться в организме от нескольких месяцев до нескольких лет без признаков болезни. 

«Больная рыба выбрасывает большое количество вируса в окружающую среду и заражает других, затем инфекция распространяется в геометрической прогрессии», — рассказал Радек Аксманн из Регионального ветеринарного управления Пардубицкого края.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
рыбалка Прага Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии вводят пожизненные рыболовные удостоверения
26.10.2017 16:11 Общество
В Чехии вводят пожизненные рыболовные удостоверения
3275 0
В Чехии подорожают рождественские карпы
16.10.2017 13:15 Общество
В Чехии подорожают рождественские карпы
2006 0
На Маховом озере открылся туристический сезон
22.05.2016 08:18 Общество
На Маховом озере открылся туристический сезон
3621 0
В Чехии из-за жары гибнут рыба и птицы
05.08.2015 18:22 Общество
В Чехии из-за жары гибнут рыба и птицы
2993 0
Последние новости:
21
августа
Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных
21.08.2019 13:31 Общество
Семилетняя девочка в рамках мобильного «безлимита» скачала 1,1 терабайта данных
641 0
Полиция в Чехии задержала 22 человек, подозреваемых в неуплате налогов
21.08.2019 10:24 Экономика
Полиция в Чехии задержала 22 человек, подозреваемых в неуплате налогов
985 0
В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник
21.08.2019 09:13 Общество
В Чехии 21 сентября пройдет осенний субботник
216 0
20
августа
Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете
20.08.2019 16:45 Общество
Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете
1084 0
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
20.08.2019 14:24 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
4314 0
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
20.08.2019 13:50 Экономика
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
486 0
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
20.08.2019 11:34 Общество
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
645 0
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
20.08.2019 09:16 Общество
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
1092 0
19
августа
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
19.08.2019 14:54 Культура
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
711 0
В Праге хотят провести фестиваль России
19.08.2019 13:35 Культура
В Праге хотят провести фестиваль России
1277 0


Мобильная версия