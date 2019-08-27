Четыре рейса из Мюнхена в Прагу были отменены из-за приостановки работы аэропорта

Подозрительный пассажир приехал из так называемой третьей страны, которая не классифицируется как безопасная. Перед регистрацией он прошел через аварийный выход в зону, где могут находиться только зарегистрированные пассажиры, сообщил пресс-секретарь аэропорта. Полиция проверила зону безопасности в терминале 2 и не обнаружила опасных предметов.
Аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена в прошлом году. Тогда в зону безопасности терминала 2 без надлежащей проверки вошла женщина. В результате было отменено 330 рейсов, что затронуло 31 тысячу пассажиров. Ущерб составил несколько миллионов евро.
Аэропорт Мюнхена — второй по величине в Германии. В прошлом году он обслужил рекордные 46,2 миллиона пассажиров.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz