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Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют

Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют

Марина Комарова 494 0
Администрация Праги расторгла договоры аренды еще с тремя пунктами обмена валют, которые обманывали клиентов и предлагали невыгодный курс. Эти обменники расположены на Староместской площади, Мустеке и Вацлавской площади.
Фото: Michaela Danelová
Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют
В общей сложности по инициативе мэрии были закрыты 11 обменников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Праги Зденек Гржиб. Еще 13 подозрительных обменных пунктов ждет проверка, добавил он.
 
Закрытие обменных пунктов в центре Праги, предлагающих невыгодные курсы, обсуждается уже давно. Так, например, был расторгнут договор аренды с обменным пунктом на главном вокзале, который предлагал 15 крон за евро, то есть примерно на 10 крон меньше обычного курса.
 
Еще один повод для расторжения договоров — низкая арендная плата: например, обменник на Мустеке платил в год около 38 700 крон за квадратный метр. Советник мэра Праги по имуществу Ян Хабр подчеркнул, что цель администрации — расторгнуть не все контракты, а лишь те, которые экономически невыгодны или наносят ущерб репутации города.
 
Источник: irozhlas.cz
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Темы
обменник курсы валют Прага центр Праги туристы
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