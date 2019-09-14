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Поезда на линии метро D будут ездить без машинистов

Поезда на линии метро D будут ездить без машинистов

Марина Комарова 261 0
Депутаты чешского парламента одобрили в третьем чтении поправку к закону о железных дорогах. Если закон будет принят, поезда метро на линии D, а также трамваи в Праге смогут ездить без машинистов.
Поезда на линии метро D будут ездить без машинистов
До настоящего времени чешское законодательство не предусматривало такую альтернативу. «Мы идем и хотим дальше идти в ногу со временем и технологиями, которые доступны сегодня, но в этом случае идеи опередили чешское законодательство. Сегодня нижняя палата парламента сделала шаг навстречу будущему», — заявил заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр.
 
В настоящее время Прага работает над линией метро D и рассчитывает, что поезда на ней будут ездить без машинистов. План отвечает постоянно развивающимся технологиям в сфере транспорта. 
 
«На данный момент самый короткий интервал между прибытием отдельных поездов на линию C составляет 115 секунд. Мы сможем сократить интервал до 80 секунд благодаря поездам без машинистов и обслуживать гораздо больше людей. Я хотел бы поблагодарить всех депутатов, которые проголосовали за поправку или участвовали в ее подготовке», — добавил Шейнгерр.
 
Поправка поступит в Сенат 30 октября. Если верхняя палата одобрит ее или решит не рассматривать, документ будет передан президенту. У президента будет еще 30 дней, чтобы подписать закон или вернуть его депутатам.
 
Источник: praha.eu
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Темы
законы транспорт метро Прага трамвай
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