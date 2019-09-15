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Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года

Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года

Марина Комарова 46 0
Хотя с начала 1990-х годов расходы на еду, образование или жилье значительно возросли, сегодня чехи из-за роста зарплат имеют в среднем больше денег в своих кошельках, чем тридцать лет назад.
Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года
Расходы на жилье, воду, энергию и топливо в Чешской Республике достигли 654,6 млрд крон в прошлом году. Это примерно в 9,5 раза больше, чем в 1989 году. Расходы на бытовую технику и мебель увеличились примерно в шесть раз. Уровень цен в прошлом году был в 5,5 раз выше, а средняя заработная плата выросла примерно в десять раз, следует из из данных Чешского статистического управления.
 
«Если в начале 1990-х годов расходы домохозяйств на жилье, воду, энергию и топливо составляли 68,7 млрд крон, то в прошлом году они составили 654,6 млрд крон. Можно сказать, что расходы на жилье увеличились значительно больше, чем другие виды расходов», - сказал ČTK аналитик BH Securities Штепан Кржечек.
 
Общие расходы, которые включают жилье, еду, напитки, здравоохранение, транспорт, отдых, образование или услуги, выросли в семь раз до 2,49 трлн крон в прошлом году. Расходы на жилье по сравнению с общими расходами, таким образом, достигли 26,3%. В 1989 году этот показатель составлял 19,3%.
 
«Учитывая инфляцию, расходы на жилье значительно выросли. Однако, если мы также примем во внимание уровень заработной платы, мы можем сказать, что люди в среднем значительно лучше. Они могут позволить себе тратить больше денег на расходы, связанные с жильем, и при этом у них остается значительно больше денег, чем 30 лет назад», - добавил Кржечек. По его словам, вне всякого сомнения, уровень жизни людей повысился.
 
В 1989 году в Чешской Республике было построено 55 073 квартиры, в прошлом году – примерно на 40% меньше. «Если в начале 1990-х годов ежегодно строилось более 40 000 квартир, то сейчас мы можем только мечтать об этом. Прошлый год был самым успешным с точки зрения количества завершенных квартир с 2010 года, но было построено только 34 тыс. квартир», - сказал Кржечек.
 
По его словам, количество построенных квартир оказывает существенное влияние на цены на рынке недвижимости, недостаток предложения способствует резкому росту цен в последние годы. Например, новые квартиры в Праге выросли в цене примерно на 90% за последние четыре года. «Тем не менее, можно сказать, что купить квартиру сейчас проще, чем в начале девяностых. В то время рынок ипотеки не был развит, кредиты имели процентные ставки в десятки процентов, а всей системе не хватало правовой стабильности », - добавил Кржечек.
 
Источник: seznamzpravy.cz
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Темы
недвижимость Прага Чехия зарплата уровень жизни покупка недвижимости
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