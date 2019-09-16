Большую часть кольцевой автодороги в Праге хотят сделать подземной

Администрация Праги планирует сделать основную часть пока недостроенного участка кольцевой автодороги (8,5 км) подземной. Новые туннели будут длиннее, чем «Бланка». Соответствующий проект представили советник мэра по транспорту Адам Шейнгерр и заместитель мэра Петр Главачек.

Фото: Institut plánování hl. města Prahy

Вместо большой и шумной транспортной структуры, которая разделила бы город, могут быть созданы парки, велосипедные дорожки, трамвайные пути или новые городские районы, полагают в мэрии. Разрешение на зонирование Прага рассчитывает получить в течение года.

Согласно проекту, дорога будет проложена по разработанному ранее маршруту, однако теперь концепция предусматривает создание туннельного комплекса длиной 8,5 км. Он будет соединен с туннелем «Бланка», который станет на 3 км длиннее.

«Мы придумали совершенно новую философию того, как строить крупные транспортные сооружения. Вы можете или позволить проектировщикам дорожного движения проложить шоссе через город, или пригласить архитекторов, градостроителей и ландшафтных дизайнеров, чтобы вместе придумать решение, которое позволит городу дышать и развиваться. Второе — именно то, что мы сделали», — сказал Адам Шейнгерр о новой концепции.

Новый проект позволит создавать трамвайные линии, повысит безопасность в туннелях и даст возможность регулировать движение в часы пик. Также с модернизированной концепцией придется выкупать меньше земель.

Источник: e15.cz