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Большую часть кольцевой автодороги в Праге хотят сделать подземной

Большую часть кольцевой автодороги в Праге хотят сделать подземной

Марина Комарова 345 0
Администрация Праги планирует сделать основную часть пока недостроенного участка кольцевой автодороги (8,5 км) подземной. Новые туннели будут длиннее, чем «Бланка». Соответствующий проект представили советник мэра по транспорту Адам Шейнгерр и заместитель мэра Петр Главачек.
Фото: Institut plánování hl. města Prahy
Большую часть кольцевой автодороги в Праге хотят сделать подземной

Вместо большой и шумной транспортной структуры, которая разделила бы город, могут быть созданы парки, велосипедные дорожки, трамвайные пути или новые городские районы, полагают в мэрии. Разрешение на зонирование Прага рассчитывает получить в течение года.

Согласно проекту, дорога будет проложена по разработанному ранее маршруту, однако теперь концепция предусматривает создание туннельного комплекса длиной 8,5 км. Он будет соединен с туннелем «Бланка», который станет на 3 км длиннее.

«Мы придумали совершенно новую философию того, как строить крупные транспортные сооружения. Вы можете или позволить проектировщикам дорожного движения проложить шоссе через город, или пригласить архитекторов, градостроителей и ландшафтных дизайнеров, чтобы вместе придумать решение, которое позволит городу дышать и развиваться. Второе — именно то, что мы сделали», — сказал Адам Шейнгерр о новой концепции. 

Новый проект позволит создавать трамвайные линии, повысит безопасность в туннелях и даст возможность регулировать движение в часы пик. Также с модернизированной концепцией придется выкупать меньше земель.

Источник: e15.cz

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Темы
транспорт Прага архитектура Автомобили дороги
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