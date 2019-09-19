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Производство автомобилей в Чехии снова растет

Производство автомобилей в Чехии снова растет

Марина Комарова 254 0
Производство легковых автомобилей в Чешской Республике за восемь месяцев текущего года вернулось к показателям 2018-го. В общей сложности было произведено 941 758 новых машин, при этом по итогам первого полугодия 2019 года производство снизилось на 1,5%, а в первом квартале — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство автомобилей в Чехии снова растет

Объем экспорта вырос на 0,4% и составил 870,8 тысячи автомобилей. Škoda Auto, которая занимает 63% рынка, по данным на конец августа выпустила 588 717 авто (+1,1%). Компания TPCA (Колин) увеличила производство на 5,4%, до 148 091 автомобиля. Hyundai произвела 204 950 транспортных средств (+6,4%).

«Несмотря на прогнозы экономического спада, выпуск автомобилей остался на уровне прошлого года. Мы считаем, что чешские производители смогут удержать заданный темп до конца 2019-го», — заявил исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности Зденек Петцл.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили производство Чехия Skoda
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