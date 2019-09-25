Из Палмовки в Летняны будет ездить троллейбус нового типа

Транспортное предприятие Праги (DPP) в среду начало тестирование троллейбуса Ekova Electron 12T. Пассажиры смогут прокатиться на нем по маршруту №58 из Палмовки в Летняны. Троллейбус оснащен аккумулятором и заряжается во время движения.

Об этом рассказала пресс-секретарь DPP Анета Ржегкова. В будущем будут электрифицированы и другие маршруты, в том числе №119, ведущий в аэропорт.

При торможении электродвигатель троллейбуса действует как генератор. Вырабатываемая энергия используется для собственного потребления транспортного средства, для питания бортовой сети, для отопления, зарядки аккумуляторов и при необходимости для восстановления контактной линии. За счет аккумуляторной батареи без включения отопления троллейбус может проехать 18 километров, а с отоплением — 12 километров. Транспортное средство оборудовано пандусом для инвалидных колясок.

«Мы работаем над новой концепцией альтернативных приводов в общественном транспорте в Праге до 2030 года, которая будет представлена этой осенью. Помимо внедрения гибридных или электрических автобусов, мы планируем электрифицировать некоторые линии, где сейчас используются обычные дизельные моторы», — сообщил генеральный директор DPP Петр Витовски.

Городской совет Праги уже утвердил электрификацию маршрута №119, а в будущем будут охвачены автобусные маршруты №№131 и 191. По словам Витовсего, троллейбусы могли бы ходить и на маршруте №140 на северо-востоке столицы.

Источник: prazsky.denik.cz